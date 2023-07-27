У спортивному світі у четвер, 27 липня 2023 року, спалахнув шалений скандал. Річ у тому, що українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували після перемоги над росіянкою. Чому це може бути одним із симптомів російських впливів – читайте далі.

Ольга Харлан розгромила росіянку з рахунком 15:7, а після перемоги відмовилася потиснути їй руку. Анна Смірнова влаштувала своєрідний "протест" з вимогою, щоб українка повернулася та потиснула їй руку, повідомляє 24 Канал.

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Після цього вона подала скаргу "через неповагу". На жаль, нашу фехтувальницю та чемпіонку дискваліфікували, але українська сторона уже подала апеляцію.

Чому це може бути симптомом російського впливу на спорт

Річ у тому, що до 2022 року Міжнародну федерацію фехтування очолював відомий російський мільярдер з орбіти президента Володимира Путіна. Йдеться про Алішера Усманова. Він обіймав цю посаду з 2008 року. Ба більше, він був одним із ключових донорів цього турніру, пише DW.

На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює капітал Алішера Усманова у. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на нього наклали санкції

У березні 2023 року стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування дозволила спортсменам з Білорусі та Росії брати участь в турнірі, який проходить в Італії. Але це рішення розкритикував одна із найвідоміших фехтувальниць Німеччини. За її словами, це рішення свідчить про те наскільки сильний вплив Росії має на цей вид спорту.

Очевидно, що Усманов був готовий вкладами десятки мільйонів у найрізноманітніших форматах як у Федерацію з фехтування, так і в Олімпіаду. Для прикладу, за даними Reuters, взимку 2020 року Алішер Усманов передав музею Олімпійських ігор оригінальний маніфест від 1892 року. Унікальний документ оцінили у 8,8 мільйона доларів.