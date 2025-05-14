Державні банки України: перелік кредиторів з особливим статусом
- В Україні функціонує 7 державних банків. У 2025 році частка держави у банківському секторі України становить понад 50%.
Восени 2024 року Україна перевела в державну власність "Мотор-Банк", а в 2023 році держава націоналізувала "Сенс Банк", раніше належавший російським олігархам.
Головним гравцем в українському банківському секторі є держава. З 2022 року присутність держави у цій галузі суттєво зросла.
Державні банки в Україні
У 2025 році частка держави у банківському секторі становить понад 50%. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Станом на березень 2022 року в Україні було 4 банки зі статусом державних, за даними Національного інституту стратегічних досліджень;
- "Укрексімбанк";
- "Ощадбанк";
- "Приватбанк".
- "Укргазбанк".
У 2023 році держава Україна націоналізувала "Сенс Банк", який належав російським олігархам, які потрапили під санкції РНБО:
- Андрій Косогов (40,96%);
- Михайло Фрідман (32,86%);
- Петро Авен (12,40%).
Варте уваги! У січні 2024 року Україна перевела у державний сектор "Перший інвестиційний банк". Про це опублікували інформацію на офіційному сайті банку. До цього банк належав росіянину Євгену Гінеру. У 2022 році РНБО наклала санкції на громадянина Росії терміном на 10 років.
Восени 2024 року стало відомо, що Україна перевела в державну власність "Мотор-Банк". До цього кредитор належав В'ячеславу Богуслаєву. Чоловік раніше очолював завод "Мотор-Січ", який спеціалізується на виготовленні авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Богуслаєва затримали в 2022 році та звинувачують в державній зраді.