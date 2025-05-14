Державні банки України: перелік кредиторів з особливим статусом

Головним гравцем в українському банківському секторі є держава. З 2022 року присутність держави у цій галузі суттєво зросла.

Державні банки в Україні

У 2025 році частка держави у банківському секторі становить понад 50%. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Станом на березень 2022 року в Україні було 4 банки зі статусом державних, за даними Національного інституту стратегічних досліджень;

"Укрексімбанк";

"Ощадбанк";

"Приватбанк".

"Укргазбанк".

У 2023 році держава Україна націоналізувала "Сенс Банк", який належав російським олігархам, які потрапили під санкції РНБО:

Андрій Косогов (40,96%);

Михайло Фрідман (32,86%);

Петро Авен (12,40%).

Варте уваги! У січні 2024 року Україна перевела у державний сектор "Перший інвестиційний банк". Про це опублікували інформацію на офіційному сайті банку. До цього банк належав росіянину Євгену Гінеру. У 2022 році РНБО наклала санкції на громадянина Росії терміном на 10 років.

Восени 2024 року стало відомо, що Україна перевела в державну власність "Мотор-Банк". До цього кредитор належав В'ячеславу Богуслаєву. Чоловік раніше очолював завод "Мотор-Січ", який спеціалізується на виготовленні авіаційних газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних установок. Богуслаєва затримали в 2022 році та звинувачують в державній зраді.