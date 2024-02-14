НБУ викарбував нову монету на День закоханих: перші фото та деталі

Національний банк України випустив та ввів в обіг нову пам'ятну монету з нагоди Дня закоханих. Тираж цієї монети становить 50 тисяч штук.

Нова пам'ятна монета від НБУ отримала назву "Кохання". Її номінал 5 гривень.

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НБУ ввів в обіг монету з нагоди Дня захоханих

Пам'ятну монету "Кохання" виготовили з нейзильберу. На її аверсі зображена стилізована троянда у вигляді серця. Пелюстки квітки – це слова “кохання”, написані різними мовами світу. Тоді як на реверсі монети можна побачити серце, від якого рівномірно розходяться хвилі.

Згідно з дописом НБУ, ця композиція є "символом всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі".

НБУ випустив пам'ятну монету з нагоди Дня закоханих / Фото НБУ

Пам'ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині НБУ. Продаж стартує 14 лютого 2024 року. Поступово монети почнуть продавати і банки-дистриб’ютори. Нагадаємо, що 24 Канал зробив підбірку усіх пам'ятних монет, які Нацбанк випускав у 2023 року.