Ціни в Україні за роки незалежності зазнали значних змін, а разом з ними змінювалася і купівельна спроможність національної валюти. У 1996 році з'явилася гривня, а її перший офіційний курс до долара становив 1,76.

24 Канал порахував скільки можна було купити за долар у тоді і зараз. А також як змінилась середня зарплата в перерахунку на долар.

Як змінювався курс гривні?

Спочатку українська валюта вважалася досить стабільною, проте з часом світова криза, політичні події та внутрішня економіка багаторазово змінювали співвідношення гривні та долара. Уже в 1998 році курс зріс до 2,48, а до 2000-го долар коштував майже 5,5 гривень

Після цього протягом десятиліття зберігалася відносна стабільність, навіть політичні події на кшталт Помаранчевої революції 2004 року майже не вплинули на національну валюту.

Ситуація змінилася у 2009 році, коли світова криза призвела до падіння курсу гривні до 8 за долар. Наступний перелом настав у 2014-2015 роках, під час Революції гідності та початку російської агресії.

Примітно! У цей період за лічені місяці курс підскочив спочатку до 10, а потім до 15-23 гривень за долар, після чого країна перейшла до плаваючого курсу.

У наступні роки долар коливався в межах 24-27 гривень, а зміцнення гривні у 2019-му до 25,85 виявилося тимчасовим. До 2020-х років середньорічний курс тримався близько 27, а у серпні 2025 року долар коштує вже 41,37 гривні.

Що можна було купити за долар в 1996 році?

Отже, як ми вказували вище, у 1996 році курс долара дорівнював 1,76 гривні. Втім, за даними YouTube-каналу "Характерник" ціни також суттєво відрізнялись від нинішніх.

Якими були ціни у 1996 році:

Батон – 32 копійки;

Молоко (1 літр) – 90 копійок;

Сметана (0,5 літра) – 1,5 гривні;

М'ясо (1 кілограм) – 4 гривні;

Олія (1 літр) – 1,8 гривні;

Гречка (1 кілограм) – 60 копійок;

Картопля (1 кілограм) – 30 копійок;

Сіль (1 кілограм) – 30 копійок;

Бензин (1 літр) – 60 копійок.

Що можна було купити в Україні за 1 долар у 1996 році:

Батон – 5,5 штуки;

Молоко (1 літр) – 1,95 літра;

Сметана (0,5 літра) – 1,17 літра;

М'ясо (1 кілограм) – 440 грамів;

Олія (1 літр) – 0,97 літра;

Гречка (1 кілограм) – 2,93 кілограма;

Картопля (1 кілограм) – 5,86 кілограма;

Сіль (1 кілограм) – 5,86 кілограма;

Бензин (1 літр) – 2,93 літра.

Що можна купити за долар у 2025 році?

Станом на 21 серпня 2025 року курс долара дорівнює 41,37 гривні. Ціни за цей час також істотно зросли.

Які ціни у 2025 році:

Батон – 27,90 гривні;

Молоко (1 літр) – 59,51 гривні;

Сметана (0,5 літра) – 69,27 гривні;

М'ясо (1 кілограм) – 361,45 гривні;

Олія (1 літр) – 96,31 гривні;

Гречка (1 кілограм) – 34,10 гривні;

Картопля (1 кілограм) – 18,90 гривні;

Сіль (1 кілограм) – 37,45 гривні;

Бензин (1 літр) – 58,80 гривні.

Що можна купити в Україні за 1 долар у 2025 році:

Батон – 1,4 штуки (-74,5%);

Молоко (1 літр) – 0,69 літра (-64,6%);

Сметана (0,5 літра) – 0,59 (-49,5%) літра;

М'ясо (1 кілограм) – 110 грамів (-75%);

Олія (1 літр) – 0,42 літра (-56,7%);

Гречка (1 кілограм) – 2,93 кілограма (-59%);

Картопля (1 кілограм) – 2,18 кілограма (-62,7);

Сіль (1 кілограм) – 1.10 кілограма (-81,2%);

Бензин (1 літр) – 2,93 літра (-76,1%).

Як бачимо, гривня значно втратила у вартості щодо долара з 1996 року. Втім, в той період економічної нестабільності зарплати українців також істотно відрізнялись від нинішніх.

Якими були зарплати у 1996 році?

Середня зарплата у 1996 році становила близько 100-130 гривень – 60-75 доларів. Крім того, багато українців в цей період стикались із суттєвими затримками у виплатах, які могли сягати 8-10 місяців.

В моєї матері була тоді зарплатня 68 гривень у місяць, а в батька – близько 90 гривень. Але гроші на руки всі не давали, половину треба було вибирати товаром, який відпускали по ваучерах в продуктовому магазині, де ціни були вищі за ринкові,

– зазначив один з коментаторів під відео з цінами 1996 року.

Цікаво! За даними Держстату середня зарплата в Україні у 2025 році зросла до 23 460 гривень. Це дорівнює приблизно 567 доларам.