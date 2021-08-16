Масштабні кризи та фінансові Ренесанси: історія міжнародних резервів незалежної України

У 2021 році Україна святкує 30-у річницю Незалежності. За цей час ми не один раз відстоювали свою державу, зокрема, й на фінансовій арені. За останні три десятиліття були як економічні злети, так і неприємні падіння. Пропонуємо згадати найважливіші моменти у матеріалі від Фінанси 24.

Як і у всіх цивілізованих країнах світу, фінансовий добробут України залежить від обсягів золотовалютних резервів (ЗВР). Їх ще називають міжнародними резервами. Саме від цих активів залежить здатність держави виконувати національні та міжнародні зобов'язання.

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Міжнародні резерви: що варто знати

Національний банк України визначає золотовалютні резерви, як високоліквідні активи в іноземній валюті, золоті, цінних паперах. Центробанк використовує їх з метою проведення валютних інтервенцій, забезпечення платежів органів державної влади, стабілізації курсу національної валюти, корегування платіжного балансу тощо. Ці активи зберігаються у провідних іноземних банках та перевірених фінансових установах. Три пріоритети щодо управляння ЗВР:

безпека,

ліквідність,

дохідність.

Право розпоряджатися міжнародними резервами мають Національний банк та Уряд України, але це державна власність. Також важливо розрізняти міжнародні резерви та золотий запас держави. Все тому, що монетарне золото – це лише частина ЗВР. На сьогодні це лише 5,36% від загального обсягу міжнародних резервів України.

Історія міжнародних резервів України / Фото Getty Images

Нацбанк формує запаси міжнародних резервів шляхом придбання злитків золота та іноземної валюти, отримання прибутків від операцій з іноземними валютами й іншими резервними активами, залучення центробанком коштів від міжнародних кредиторів. До прикладу, останній транш МВФ у розмірі 2,7 мільярда доларів, який до кінця цього літа отримає Україна, також поповнить державну скарбницю.

Перші успіхи та масштабна криза

Наголосимо, що така ситуація була не завжди. Україна виходила у вільне плавання у 1991 році на абсолютно інших умовах, і про мільярди доларів на своїх рахунках тоді не йшлося. За даними The World Bank, у 1992 році міжнародні резерви України оцінювали у 468,9 мільйона доларів. Цей показник почав помітно зростати на початку 2000-х років, хоча до найуспішнішого економічного періоду України пройде ще кілька років. З 2000 до 2005 року ЗВР зросли від 1 мільярда доларів до 19,4 мільярда доларів.

Наступні 2 роки міжнародні резерви України безперервно зростали. Проте світова криза 2008 року перервала цю траєкторію успіху. Перед кризою на рахунках України було майже 38 мільярдів доларів. На фоні світового економічного краху збереження нашої держави максимально впали до 24,4 мільярда доларів, але з початком літа 2009 року Україна почала знову накопичувати капітал.

Додамо, що у 2005 році обсяги ЗВР злетіли одразу нау порівнянні з 2004 роком. Найбільший абсолютний приріст був зафіксований ще через 2 роки. Йдеться про понаддоларів.

Динаміка золотовалютних резервів України / Інфографіка НБУ

Головні провали та новий Ренесанс України

Через 3 роки після кризи 2008 року золотовалютні резерви України зросли до нової рекордної позначки – більше ніж 38 мільярдів доларів у вересні 2011 року. Однак з того моменту обсяги міжнародних резервів скорочувалися протягом кількох років поспіль. Але все-таки найбільший шок чекав на українців попереду. Політична нестабільність, анексія Криму, збройна агресія Росії на Донбасі – це початок нового витка історії України.

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У січні 2014 року золотовалютні резерви держави НБУ оцінював у 20,4 мільярда доларів, проте до кінця року вони скоротилися на 63,3% до 7,5 мільярда доларів, згідно з даними The World Bank. Тоді як Trading Economics повідомляє, що максимально ця цифра падала до 4,6 мільярда доларів. Українці змогла не лише дати гідну відповідь агресору та стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію, але й мобілізувати потужну міжнародну підтримку. За рік ЗВР зросли на 77,3% до 13,3 мільярда доларів. Починаючи з 2015 року, обсяги міжнародних резервів України зростають на постійній основі:

2016 рік – 15,5 мільярда доларів,

доларів, 2017 рік – 18,8 мільярда доларів,

доларів, 2018 рік – 20,8 мільярда доларів,

доларів, 2019 рік – 25,3 мільярда доларів,

доларів, 2020 рік – 26,2 мільярда доларів.

До 30-ї річниці Незалежності Україна має на своїх рахунках 28,9 мільярда доларів США, згідно з даними НБУ. У липні обсяги міжнародних резервів зросли на 2,1%.