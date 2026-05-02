Щоб не було питань від податової: хто має декларувати криптовалюту в Україні

У 2026 році криптовалюта в Україні вже вийшла з "сірої зони", однак так і не стала повноцінно врегульованим активом із чіткими податковими правилами. Тож склалался типова для перехідного періоду ситуація: держава визнала ринок, але відповідальність за трактування операцій фактично залишила самим платникам податків.

Коли потрібно декларувати криптовалюту?

Формально правову основу закладає Закон України "Про віртуальні активи", але фактично він не працює, бо прив'язаний до змін Податкового кодексу. Деталі в ексклюзивно для 24 Каналу пояснив експерт Андрій Шабельніков.

У 2026 році правило просте – податок платять саме з доходу. Тож якщо людина просто купила криптовалюту та зберігає її на гаманці, такого обов'язку не виникає.

Однак щойно відбувається економічна вигода (продаж за фіатні кошти, виведення на банківський рахунок чи отримання прибутку від трейдингу), вона підлягає декларуванню.

Аналогічний підхід застосовують і до майнінгу, стейкінгу чи інших форм винагород. Формально дохід виникає в момент, коли цей актив конвертується в гроші або інший ліквідний інструмент.

Важливо! Ставки оподаткування в Україні залишаються базовими: 18% ПДФО і 5% військового збору.

Цікаво, що саме фінансовий моніторинг банків часто стає відправною точкою для "податкових питань". Привернути увагу можуть регулярні надходження з криптобірж, P2P-операції або великі суми без зрозумілого економічного змісту.

Андрій Шабельніков Голова Комітету Національної асоціації адвокатів із питань інвестиційної діяльності та приватизації Питання декларування криптовалюти в Україні у 2026 році має два абсолютно різні юридичні виміри: антикорупційний (для посадовців) та податковий (для всіх інших громадян).

Що мають знати звичайні громадяни?

Декларувати криптовалюту має будь-який громадянин, що у 2025 році отримав дохід від операцій із нею: продав за фіатні гроші (гривні, долари, євро), вивів кошти на банківську картку або обміняв на товари чи послуги. Цей обов'язок покладено на саму особу, оскільки криптобіржі в Україні не є податковими агентами.

Подати декларацію необхідно до 1 травня 2026 року, а сплатити нараховані податки – до 1 серпня 2026 року.

Які правила для державних службовців?

Йдеться про місцевих депутатів, суддів, прокурорів, поліцейських, керівників держпідприємств, держслужбовців (працівників міністерств, відомств, ОВА), а також військових посадовців тощо.

Вони зобов'язані декларувати криптовалюту як майно – незалежно від того, чи отримували від неї дохід. Дані вказують у розділі "Нематеріальні активи" з їх назвою (наприклад, Bitcoin, Ethereum).

Яку криптовалюту декларували посадовці?