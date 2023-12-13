Нардеп Юрій Бойко задекларував мільйони рублів у російському банку

Ексспіввласник забороненої в Україні політичної партії "ОПЗЖ" та народний депутат Юрій Бойко подав декларацію про доходи за 2022 рік. Виявилося, що нардеп та його дружина зберігають значну частину статків у російському банку.

Гроші та золото

Згідно з документом, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, Юрій Бойко і його дружина Віра зберігають гроші й золото на суму 7,6 мільйона рублів в російському НК Банку.

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З цієї суми 3 347 721 рублів знаходяться у банку у грошовому вигляді, а 4 297 620 рублів у вигляді золота.

Також Бойко з дружиною задекларували заощадження в українських банках. Дружина Бойка зберігає в цих банках 82 959 041 гривень, 463 218 доларів та 119 718 євро, а також активи в золоті вартістю 8 898 148 гривень.

Сам Бойко зберігає в українських банках 78 гривень і 4 269 доларів.

Зарплатня Бойків

! В декларації Бойків вказані заощадження у вигляді 200 000 гривень, 18 900 доларів і 17 000 євро готівкових коштів.

У декларації йдеться про те, що за основним місцем роботи у 2022 році Юрій Бойко отримав 471 760 гривень зарплати, ще 429 213 гривень — за депутатську діяльність. Його річна пенсія становила 180 тисяч гривень, а дохід у вигляді відсотків від вкладів — 13 885 гривень.

Дружина Бойка на основному місці роботи (ТОВ "Столична нерухомість") заробила 3 615 819 гривень. Її пенсія становить 213 809 гривень, а також подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка – 14,5 мільйона гривень.

Також вона отримала відсотки за різними банківськими вкладами та дивіденди. Разом вони склали майже 13 мільйонів гривень.

Нерухомість

У декларації Бойки зареєстрували господарську будівлю площею 176,3 кв. м у селі Вишеньки Бориспільського району Київської області.

Її вартість складає 1 798 125 гривень. Власником цієї будівлі Віра Бойко стала у вересні 2022 року. Об'єкт нерухомості перебуває в спільному користуванні із сином і чоловіком.

Віра Бойко також із вересня 2022 року володіє об'єктом незавершеного будівництва — житловим будинком загальною площею 75,5 кв. м у селі Копилів Бучанського району Київської області.