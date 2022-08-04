Дефолт у білорусі: що це означає й чому агентство S&P пішло на такий крок

У результаті міжнародне агентство S&P Global Ratings змінило свою оцінку позицій білорусі у фінансовому світі. Відтак організація оголосила про обмежений дефолт для країни шляхом зниження її кредитного рейтингу в іноземній валюті.

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У S&P Global Ratings оголосили обмежений дефолт білорусі

Головна причина такого кроку S&P Global Ratings – білорусь не виконала свої зобов'язання щодо виплати доходу за купованими на суму у розмірі 23 мільйонів доларів за єврооблігаціями до 2027 року.

27 червня 2022 року вперше заза зовнішнім боргом. До цього у Москві намагалися знайти варіанти , як уникнути цього сценарію. Тому росія перерахувала 100 мільйонів доларів у російських рублях.

Цікаво, що технічно офіційний Мінськ провів транзакцію, але уряд зробив це у білоруських рублях. Річ у тому, що використання цієї валюти непередбачене для виплат згідно зі стартовими умовами облігацій. Термін для виплати коштів був призначений на 29 червня 2022 року. Однак влада білорусі намагається знайти альтернативний варіант для погашення боргу у доларах США.

В агенстві повідомили, що офіційний мінськ виявив низку труднощів технічного характеру під час спроб провести транзакції в іноземній валюті, аби розрахуватися із деякими іноземними кредиторами.

білорусь суттєво обмежена або взагалі втратила право доступу до глобальної фінансової інфраструктури у зв'язку з санкціями країн Заходу за підтримку воєнної агресії росії проти України з самого початку. Тож у S&P Global Ratings додали, що канали виплати боргу у доларах США, в тому числі йдеться й про єврооблігації, більше недоступні для білорусі.

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