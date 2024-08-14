У Росії закінчується юань через санкції: існує загроза торгівлі між країнами

Санкції з боку США, обмежили надходження юанів до Росії, що спричинило дефіцит на внутрішньому ринку. Через це торгівля між країнами під загрозою.

Дефіцит юаня в Росії

У відповідь на розширення вторинних санкцій численні китайські кредитори проявляють підвищену обережність щодо переказів у юанях. У кількох випадках це призвело до заморожування транзакцій на тривалий час, іноді на місяці.

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Оскільки ліквідність китайського юаня (RMB) в Росії продовжує знижуватися, компанії все частіше звертаються до російського центрального банку за юаневими свопами. Останні дані показують, що середньоденний обсяг юанів, запозичених через ці свопи, зріс до 20 мільярдів юанів (2,8 мільярда доларів США) у серпні, подвоївшись з 10 мільярдів юанів у червні. Ця тенденція підкреслює зростаючу залежність від юаневих свопів, оскільки компанії намагаються впоратися з дефіцитом ліквідності.

У відповідь на стрімке зростання ставок "овернайт" за кредитами в юанях, які перевищили 20%, Банк Росії оголосив про потрійне збільшення максимально дозволеної суми для юаневих свопів, збільшивши її до 30 мільярдів юанів. Хоча цей крок має на меті зменшити вартість фінансування в китайській валюті, ставки все ще залишаються значно вищими порівняно з рівнем, що існував до запровадження санкцій у червні.

Сбербанк повідомив про відсутність перспектив значного поліпшення умов ліквідності юаня. Як наслідок, російські компанії все частіше вдаються до здійснення платежів через "дружні" колишні радянські республіки, зокрема Казахстан. Ця тенденція підкреслює постійні проблеми, з якими стикаються російські компанії при здійсненні міжнародних фінансових операцій.

Фінансові експерти Bloomberg припускають, що зростання витрат у юанях може призвести до скорочення торгівлі з Китаєм, який є основним джерелом російського імпорту. Якщо китайський експорт до Росії – як прямий, так і транзитний – зазнає спаду в другій половині року, це може стати значним досягненням у санкціях проти Росії.

Важливою подією, що відображає зростаючі зв'язки між Москвою і Пекіном, є те, що імпорт і експорт на суму близько 240 мільярдів доларів тепер переважно оцінюються в юанях. Цей зсув підкреслює поглиблення економічних відносин між двома країнами на тлі їхньої декларованої "дружби".