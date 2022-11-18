У Росії зафіксували дефіцит валюти: все через одне рішення

Мобілізація у Росії, за словами експертів, буде мати вкрай негативний вплив на економіку держави-агресорки. Про перші наслідки повідомили у Центральному банку Росії.

Минулого місяця у Росії зафіксували дефіцит валюти. Річ у тому, що через мобілізацію спровокувало зняття грошей з депозитів у євро та доларах США. Також зафіксували нову хвилю купівля валюти на місцевій біржі.

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Дефіцит валюти у Росії

Очільника центробанку Ельвіра Набіулліна закликала росіян надавати перевагу валютам так званих "дружніх країн". Для прикладу, китайський юань. Додають, що попит на євро та долар, які отримали статус токсичних через санкції, різко виріс після оголошення мобілізації у вересні 2022 року та подальшої масової втечі росіян за кордон.

Згідно з даними видання Politico , у Євросоюзі заморозили російські активи, які оцінюють у. Лідером стала Бельгія, де виявили, далі йде Люксембург з 5,5 мільярда євро.

На фоні санкційних ризиків та відтоку депозитів в іноземних валютах у кількох банках зафіксували суттєве зниження валютних рахунків. Також центробанк Росії повідомив, що у результаті зафіксували дефіцит валютної ліквідності на ринку.

У жовтні 2022 року обсяги зняття коштів з депозитів як фізичних, так й юридичних осіб в іноземній валюті досягли позначки на рівні 14,8 мільярда доларів США. Водночас на Московській біржі купили валюту на суму 1,2 мільярда доларів.