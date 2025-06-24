Через мита Трампа Європа близька до дефіциту металу

Виробники металів у Європейському союзі закликають запровадити експортне мито або обмеження на вивезення металобрухту, щоб зупинити різке зростання постачань до США. Вони наголошують, що це призводить до дефіциту сировини та підриває зусилля щодо скорочення викидів вуглецю.

Чому мита Трампа викликали дефіцит брухту в ЄС

Мита у 50% на імпорт сталі та алюмінію, що були запроваджені президентом США Дональдом Трампом, різко підвищили інтерес американських компаній до безмитного металобрухту. Це викликало стрибок цін та збільшило обсяги експорту з ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Брухт – це серйозна проблема. Ми виступаємо за введення експортного мита,

– заявив генеральний директор Eurofer (до якої входять Tata Steel, Thyssenkrupp і ArcelorMittal) Аксель Еггерт.

Для чого європейським металургам потрібен брухт

Металобрухт є надзвичайно важливим у стратегії ЄС щодо зниження вуглецевого сліду в металургії: переробка дозволяє скоротити споживання енергії на 95% при виробництві алюмінію та на 80% при виробництві сталі.

Згідно з даними галузевої групи European Aluminium, до якої входять Alcoa, Befesa та AMAG Austria, експорт брухту алюмінію з ЄС до США майже потроївся і досяг 6 028 метричних тонн за перші три місяці 2025 року порівняно з тим же періодом минулого року.

Примітно! Загалом за перший квартал 2025 року експорт алюмінієвого брухту з ЄС становив 345 тисяч тонн. Оскільки США тепер активно утримують брухт усередині країни, ЄС фактично стає основним експортером цієї сировини.

Як зазначається, проблема експорту брухту з ЄС існувала і до введення американських мит на первинний метал. У 2023 році, за даними Eurofer, з ЄС було вивезено рекордну кількість брухту чорних металів — 19 мільйонів тонн, переважно до Туреччини, а також до Індії, Єгипту, Пакистану та США.

За словами голови European Aluminium Пола Восса, європейські виробники не можуть чекати, доки Євросоюз укласти торговельну угоду з адміністрацією Трампа — діяти треба вже зараз. При цьому ЄС, ймовірно, не встигне погодити повноцінну угоду до останнього терміну – 9 липня.

Раніше експортні дозволи не застосовувалися в подібних випадках, але надзвичайні часи вимагають надзвичайних рішень,

– зазначив Восс.

Що відповіла Єврокомісія

Єврокомісія заявила, що перебуває у постійному діалозі з виробниками та переробниками металів та оцінює ситуацію на ринку. Рішення про можливі торгові заходи щодо сталі, алюмінію та міді планується ухвалити у третьому кварталі.

Примітно! Представники галузі зазначають, що різниця в цінах між ринками брухту ЄС та США досягла 750 доларів за тонну.

При цьому саме переробники брухту в Євросоюзі виступають проти обмежень. За словами представників асоціації EuRIC, у ЄС немає нестачі брухту, а внутрішня переробка споживає лише близько 80% пропозиції сталі.