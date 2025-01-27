Чому китайський чат–бот DeepSeek спровокував масштабний обвал на фондових ринках

Китайський стартап DeepSeek випустив нову безплатну модель штучного інтелекту, яка може стати конкурентом схожим моделям від відомих американських компаній OpenAI та Meta. Це спровокувало різку зміну динаміки на фондовому ринку.

Як стартап DeepSeek обвалив світові фондові ринки

За вихідні безплатна модель штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek стала топовим застосунком в App Store. Тоді як у понеділок, 27 січня, модель штучного інтелекту спровокувала падіння цін на акції технологічних компаній. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Стартап DeepSeek та викликав занепокоєння щодо конкуренції в галузі ШІ. Крім того, виникли питання стосовно лідерства США в цьому секторі. У результаті це спровокувало масштабний розпродаж на фондових ринках:

Найперше почали падати в ціні акції японських компаній, які пов'язані з американськими ШІ-компаніями. Цінні папери Advantest, яка постачає техніку для Nvidia, зафіксувала спад на рівні 7,99%, Tokyo Electron – майже на 4%, Softbank Group (володіє розробником чипів Arm) – на 5,4%, Furukawa – на 9,8%, Fujikura – на 8%.

Акції американських компаній також суттєво впали в ціні. Цінні папери компанії Nvidia, яка є одним із головних бенефіціарів від буму штучного інтелекту, на премаркеті впали на майже 14%.

Цінні папери виробників чипів з Нідерландів ASML та ASM International подешевшали майже на 11% та понад 14% під час торгів в Європі.

Зверніть увагу! Одна з ключових причин, яка створила розпродаж на ринках, – це низька вартість моделі штучного інтелекту та її здатність працювати на не найсучасніших процесорах. Через це на ринку виникли сумніви щодо обґрунтованості високих оцінок таких компаній, як Nvidia.

Для розуміння, ринкова капіталізація Nvidia наразі становить понад 2,9 трильйона доларів. Це третя найдорожча компанія у світі, яка поступається лише Microsoft та Apple, згідно з даними Global Ranking.