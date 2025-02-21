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21 лютого, 19:33
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Секрети безпеки: де сховати гроші в подорожі, аби уникнути крадіжок

Віта Свірневська
Основні тези
  • Під час подорожі важливо ретельно стежити за готівкою та банківськими картами, оскільки їх можна втратити або їх можуть вкрасти.
  • Для захисту грошей пропонуються спеціальні аксесуари, такі як гаманці під одягом, пояси із секретними кишенями, а також одяг і сумки з прихованими відділеннями.

Частиною будь-якої подорожі – є гроші. По-перше, потрібні кошти для оплати поїздки, а по-друге – на потреби під час неї. На фоні цього виникає логічне питання: "Де сховати гроші в дорозі?".

Куди сховати гроші в дорозі

Насправді існує чимало варіантів, як допоможуть подбати про безпеку своїх коштів під час подорожі. При цьому йдеться як про готівку, так і про банківські карти, пише 24 Канал.

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Найперше варто самостійно ретельно стежити за готівкою та картами, адже їх можна втратити. Тому краще наперед враховувати цей момент. Тоді як від крадіжок допоможуть захиститися такі методи:

  • Спеціальні аксесуари – гаманці, які носять під одягом, пояси із секретними кишенями для зберігання грошей або предмети-обманки, як-от порожня коробка для зубної пасти, старий дезодорант тощо.
  • Одяг, взуття та сумки з прихованими відділеннями – приховані кишені на куртках, штанах або футболках допоможуть безпечно носити при собі не лише гроші й кредитні картки, але й документи.
  • Аксесуари для телефону та ноутбука – як правила, чохли для такої техніки мають приховані кишеньки, які можуть підійти для того, аби заховати готівку, картки та документи.

До теми! Перед поїздкою не завадить проконсультуватися в банку, щодо того як блокувати картки у разі їхньої втрати. Це допоможе захистити кошти на рахунку у разі втрати картки або її викрадення.