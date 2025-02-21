Секрети безпеки: де сховати гроші в подорожі, аби уникнути крадіжок

Частиною будь-якої подорожі – є гроші. По-перше, потрібні кошти для оплати поїздки, а по-друге – на потреби під час неї. На фоні цього виникає логічне питання: "Де сховати гроші в дорозі?".

Куди сховати гроші в дорозі

Насправді існує чимало варіантів, як допоможуть подбати про безпеку своїх коштів під час подорожі. При цьому йдеться як про готівку, так і про банківські карти, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Найбагатші люди світу масово втрачають гроші: хто "бідніє" найшвидше

Найперше варто самостійно ретельно стежити за готівкою та картами, адже їх можна втратити. Тому краще наперед враховувати цей момент. Тоді як від крадіжок допоможуть захиститися такі методи:

Спеціальні аксесуари – гаманці, які носять під одягом, пояси із секретними кишенями для зберігання грошей або предмети-обманки, як-от порожня коробка для зубної пасти, старий дезодорант тощо.

– гаманці, які носять під одягом, пояси із секретними кишенями для зберігання грошей або предмети-обманки, як-от порожня коробка для зубної пасти, старий дезодорант тощо. Одяг, взуття та сумки з прихованими відділеннями – приховані кишені на куртках, штанах або футболках допоможуть безпечно носити при собі не лише гроші й кредитні картки, але й документи .

– приховані кишені на куртках, штанах або футболках допоможуть безпечно носити при собі не лише гроші й кредитні картки, але й документи Аксесуари для телефону та ноутбука – як правила, чохли для такої техніки мають приховані кишеньки, які можуть підійти для того, аби заховати готівку, картки та документи.

До теми! Перед поїздкою не завадить проконсультуватися в банку, щодо того як блокувати картки у разі їхньої втрати. Це допоможе захистити кошти на рахунку у разі втрати картки або її викрадення.