CША перевіряють операції російської криптобіржі на 20 мільярдів доларів: це може бути схема

Країни Заходу запровадили проти Росії наймасштабніші санкції у світі. На жаль, існує чимало лазівок, які використовую офіційна Москва. У зв'язку з цим США та Велика Британія почали перевіряти криптобіржу.

Йдеться про віртуальну криптобіржу Garantex. Це російська компанія.

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Захід викрив масштабну схему з обходу санкцій проти Росії

США та Велика Британія почали перевіряти транзакції криптобіржі. Джерела, які обізнані із ситуацією, заявляють, що перевірка стартувала у рамках боротьби з ухиленням від санкційних обмежень.

Наразі відомо про такі деталі:

Усі транзакції з стейблкойном USDT від компанії Tether проводилися після квітня 2022 року;

Тоді США уже ввели санкції проти криптобіржі Garantex США. Ключові підстави: сприяння фінансовим злочинам і незаконним операціям у Росії.

USDT – це стейблкойн, курс якого прив'язаний до долара США в співвідношенні +/- 1:1. Це найбільш продавана у світі криптовалюта.

У Bloomberg також додають, що йдеться про транзакції на 20 мільярдів доларів. Крім того, вказують, що це може бути "одним із найбільших порушень санкційного режиму".

Компанія Tether з ринковою капіталізацією у понад 100 мільярдів доларів уже відреагувала, заявивши, що співпрацює із правоохоронцями задля забезпечення дотримання вимог. Важливо вказати, що представники влади США та Великої Британії припускають, що п'ята частина всіх монет USDT, які є в обігу, пройшла через російську криптобіржу Garantex.