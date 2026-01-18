Проблема не в стажі: чому пенсія може бути низькою

Маленька пенсія не обов’язково пояснюється тривалим стажем. На розмір виплат впливають й інші чинники, які враховуються під час нарахування, навіть якщо людина багато років працювала.

Чому пенсія може бути маленька попри високий стаж?

Пенсія за віком в Україні розраховується за простою формулою, але її результат може здивувати навіть тих, хто пропрацював десятки років, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Формула враховує три ключові складові: середню зарплату по країні, вашу зарплату відносно цієї середньої та тривалість страхового стажу. Конкретно це виглядає так: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Довідково: Коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваш заробіток перевищував або відставав від середньої зарплати в країні, а коефіцієнт стажу відображає ваші роки роботи у відсотках від нормативного максимуму.

Чи є доплата за понаднормовий стаж?

Пенсіонери з тривалим стажем можуть отримувати додаткові виплати за понаднормовий стаж. Для чоловіків він починається після 35 років роботи, для жінок трохи раніше – після 30 років.

Пенсійний фонд України пояснює, що доплата становить 1% від розміру пенсії за кожен повний рік понад встановлену норму. Водночас максимальна надбавка не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Як розраховується пенсія на практиці?

Навіть якщо стаж великий, наприклад 44 роки, а середня зарплата була мінімальною, пенсія вийде невисокою. Навіть з урахуванням доплат за понаднормовий стаж сума виплат для чоловіків може становити близько 3 700 гривень, для жінок близько 3 800 гривень.

Причина такої низької пенсії проста: формула робить ставку не лише на стаж, а насамперед на заробіток. Тобто довгі роки праці лише частково компенсують низьку офіційну зарплату.

Чи можна отримати перерахунок пенсії?