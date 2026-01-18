Проблема не в стажі: чому пенсія може бути низькою
- Пенсія в Україні розраховується за формулою, що враховує середню зарплату по країні, вашу зарплату відносно цієї середньої та тривалість страхового стажу.
- Доплата за понаднормовий стаж становить 1% від розміру пенсії за кожен повний рік понад встановлену норму, але не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Маленька пенсія не обов’язково пояснюється тривалим стажем. На розмір виплат впливають й інші чинники, які враховуються під час нарахування, навіть якщо людина багато років працювала.
Чому пенсія може бути маленька попри високий стаж?
Пенсія за віком в Україні розраховується за простою формулою, але її результат може здивувати навіть тих, хто пропрацював десятки років, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Цікаво Можна втратити пенсію: українці мають терміново повідомити ПФУ деяку інформацію
Формула враховує три ключові складові: середню зарплату по країні, вашу зарплату відносно цієї середньої та тривалість страхового стажу. Конкретно це виглядає так: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.
Довідково: Коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваш заробіток перевищував або відставав від середньої зарплати в країні, а коефіцієнт стажу відображає ваші роки роботи у відсотках від нормативного максимуму.
Чи є доплата за понаднормовий стаж?
Пенсіонери з тривалим стажем можуть отримувати додаткові виплати за понаднормовий стаж. Для чоловіків він починається після 35 років роботи, для жінок трохи раніше – після 30 років.
Пенсійний фонд України пояснює, що доплата становить 1% від розміру пенсії за кожен повний рік понад встановлену норму. Водночас максимальна надбавка не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Як розраховується пенсія на практиці?
Навіть якщо стаж великий, наприклад 44 роки, а середня зарплата була мінімальною, пенсія вийде невисокою. Навіть з урахуванням доплат за понаднормовий стаж сума виплат для чоловіків може становити близько 3 700 гривень, для жінок близько 3 800 гривень.
Причина такої низької пенсії проста: формула робить ставку не лише на стаж, а насамперед на заробіток. Тобто довгі роки праці лише частково компенсують низьку офіційну зарплату.
Чи можна отримати перерахунок пенсії?
Українські пенсіонери, які продовжують працювати офіційно, мають право на позаплановий перерахунок пенсії. Для цього має минути два роки з моменту її призначення або останнього перерахунку.
Сума підвищення залежить від того, який новий страховий стаж пенсіонера накопичився за цей час та яку зарплату він отримував. Всі ці дані враховуються при новому розрахунку виплат.
Таким чином, навіть після виходу на пенсію тривала активна робота може позитивно впливати на розмір щомісячних виплат.