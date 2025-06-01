Чому можуть не прийняти долари 2006 року в обмінниках та банках

Іноді в українців можуть виникати питання щодо доларів. Наприклад, чи приймуть купюри банки та обмінники.

Чи приймають долари 2006 року в Україні

Питання стосується зокрема й доларів США 2006 року, передає 24 Канал.

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Однак всі долари, які випустили з 1914 року, є дійсними. І про це не раз говорили у Національному банку.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– наголосили в НБУ.

Зверніть увагу! Тобто долари 2006 року є чинними, і їх мають приймати банки та обмінники.

Чому долари 2006 року можуть не прийняти

Долари 2006 року можуть не прийняти лише за умови, якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження. Також не приймаються фальшиві купюри.

Отже, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення,

– пояснили в Нацбанку.

Важливо! У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.