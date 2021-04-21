Фаворит ринку: чому експерти радять інвестувати в технологічний сектор

Фондові індекси – ризикові активи, проте саме період нестабільної економічної ситуації дає можливість заробити на них значну суму. Фахівці рекомендують обирати технологічний сектор, що є фаворитом агресивних інвестицій.

Технологічний сектор привертає увагу все більшої кількості інвесторів. Зокрема, йдеться про індекс NASDAQ-100, який протягом 2020 року зріс на 50%.

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Фаворит ринку

NASDAQ-100 — біржовий індекс, який ілюструє динаміку зміни вартості акцій 100 найбільших компаній, які присутні у лістингу біржі NASDAQ. За 2020 рік індекс активно зростав, тож поточне падіння технологічних компаній є закономірним явищем. Проте, фахівці прогнозують чергове зростання.

Трейдер-аналітик Київської філії Міжнародної академії біржової торгівлі Віктор Таран зазначив, що компанії з технологічного сектору користуються шаленою популярністю на ринку.

З огляду на те що на фінансовий ринок, в результаті дій центральних банків, приходять дешеві гроші, які штовхають акції вгору, цей сектор може показати непоганий ріст в найближчій перспективі,

– пояснив він.



Фактори впливу

Злет індексу NASDAQ-100 залежить від кількох елементів. З однієї сторони, на ситуацію впливає технічний фактор, а саме довгострокова тенденція до зростання, яка сформувалася з березня 2020 року. З іншого боку, фундаментально позитивну динаміку цього сектора підтримує зростання попиту на компоненти для електроніки, комп'ютерів, машин тощо.

Право вибору

Вагомою перевагою інвестиційної ідеї "Nasdaq. Зростання після корекції" є можливість обрати той варіант інвестування, який найбільше сподобається клієнту. Крім того, замовник отримає детальний опис інвестиційної ідеї, в тому числі розрахунок параметрів угоди для трьох сценаріїв:

консервативного,

агресивного,

помірного.

Експерти компанії Forex Club також із задоволенням пояснять усі деталі щодо точок входу та виходу з інвестицій і часових рамок, в які ця інвестиційна ідея буде актуальною.

Інвестиційна ідея "NASDAQ. Зростання після корекції" / Фото Unsplash

Інвестиційні переваги

Технологічний сектор має одну особливість у контексті інвестування. Йдеться про агресивний підхід вкладання коштів. Проте, вибір сценарію залежить від інвестиційних переваг клієнта. Якщо інвестор не схильний ризикувати, тоді йому підійде консервативний сценарій, якщо ж навпаки – тоді варто звернути увагу на агресивний сценарій інвестування. Варто зазначити, що саме цей варіант допоможе отримати максимальний прибуток – до 150%.

Часові рамки

Інвестиційна ідея "NASDAQ. Зростання після корекції" триватиме до 11 червня 2021 року. Однак, інвестори мають шанс отримати перші прибутки й раніше, при сприятливій ситуації на ринку. Ще одним плюсом цього проєкту є відсутність необхідності закривати операцію саме в цю дату. Вкладники можуть зафіксувати прибуток в будь-який момент, як до, так і після закінчення терміну актуальності цієї інвестиційної ідеї.

Не зволікайте

Почати шлях у світі інвестицій дуже просто. Для цього інвестору достатньо звернутися до менеджерів компанії Forex Club у своєму місті. Тож, якщо ваш апетит до ризику залишається високим та ви віддаєте перевагу технологічному сектору, то досвідчені експерти радять обирати інвестиційну ідею "Nasdaq. Зростання після корекції".

Чому експерти радять інвестувати в технологічний сектор: дивіться відео



