Чому банк може заблокувати картку: 5 найпоширеніших причин

Банківські картки уже стали звичною частиною життя сучасних людей. Проте можуть виникати існують ситуації, коли банк має право заблокувати картку свого клієнта. Саму тому варто розуміти, які для цього можуть бути підстави.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу експертка з фінансів, засновниця та СЕО izibank Анна Тігіпко розповіла про п'ятірку найпоширеніших причин для блокування картки, а також поділилася порадами, як діяти у таких ситуаціях та як їх попередити.

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5 головних підстав для блокування банківської картки

Банк підозрює шахрайство

Йдеться про нестандартні операції з карткою або сумнівну активність клієнта. Для прикладу, це може бути великий об’єм вихідних/вхідних переказів, проведення розрахунків у різних регіонах протягом короткого часу або на велику суму в нічний час, здійснення онлайн-покупки на значну суму, якщо до цього особа лише знімала готівку і ніколи не використовувала картку для інтернет-розрахунків.

Невірне введення PIN-коду

Найчастіше, банк блокує картку після трьох спроб введення неправильного PIN-коду. Також це має бути три рази поспіль.

Рішення суду або відкрите виконавче провадження

У такому випадку гроші заарештовують. Серед причин, наприклад, несплачені штрафи, податки або комунальні послуги. Підставою для цього є заява кредитора: податкової, комунальної компанії або дорожньої інспекції. Суд накладає арешт лише на ту суму, яка потрібна для сплати боргу.

Фінансовий моніторинг

Якщо банк фіксує, що людина отримує великі суми з різних рахунків, а потім переводить їх в готівку, то система може припустити, що йдеться про відмивання нелегальних доходів. Спочатку кредитор відмовиться проводити платежі й попросить клієнта надати документи й пояснення стосовно операцій, в тому числі – підтвердження, що гроші надходять у рамках чинного законодавства.

Закінчення терміну дії картки.

Як діяти у разі блокування картки

Анна Тігіпко пояснила, що, як правило, клієнти отримують спеціальне сповіщення від банку через наявний канал зв'язку. Здебільшого це пуш-повідомлення або лист на електронну пошту. Якщо людина отримує інформацію про блокування картки, то варто діяти за таким алгоритмом:

Звернутися до служби підтримки банку;

З’ясувати причини блокування картки;

Виконати інструкції надані відповідними спеціалістами.

Як уникнути повторення подібних ситуацій

Аби уникнути повторення вище згаданих ситуацій потрібно дотримуватися кількох правил. По-перше, не можна надавати доступ до вашого мобільного застосунку третім особам. По-друге, у разі виникнення будь-яких підозр під час покупки (дивне місце, не впевнені в порядності продавця), то краще розраховуватися готівкою.

По-третє, знімайте готівку у банкоматах біля банків. Таким чином, вдасться мінімізувати ризик копіювання карти. Річ у тому, що досить часто шахраї оснащують банкомати, розташовані в багатолюдних місцях, скімінговими пристроями, які здатні копіювати дані банківських карток. Нагадаємо, що 24 Канал публікував матеріал про те, як діяти у випадку проблем зі зняттям готівки у банкоматі. Більше про це – читайте за посиланням.

Також потрібно завжди залишати актуальний номер телефону. Адже у разі виникнення підозри, банк може зателефонувати вам, аби упевнитися, що саме ви робите транзакцію. Не взяли трубку – карту заблокують,

– пояснила Анна Тігіпко.

Крім того, варто враховувати, що виявлені під час фінансового моніторингу порушення найчастіше мають місце, якщо особа отримує платежі з різних джерел. Наведемо приклад. Щоб уникнути ризиків "замороження коштів" у разі здійснення благодійних зборів для ЗСУ, переселенців тощо під час воєнного стану необхідно завчасно повідомити банк про мету збору коштів або відкрити спеціальний рахунок для цих цілей. І ще одне: нікому не довіряйте свою карту!