Почему банк может заблокировать карту: 5 наиболее распространенных причин

Банковские карты уже стали привычной частью жизни современных людей. Однако могут возникать ситуации, когда банк имеет право заблокировать карточку своего клиента. Именно поэтому следует понимать, какие для этого могут быть основания.

В эксклюзивном интервью 24 Канала эксперт по финансам, учредительница и СЕО izibank Анна Тигипко рассказала о пятерке наиболее распространенных причин для блокировки карты, а также поделилась советами, как действовать в таких ситуациях и как их предупредить.

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5 главных оснований для блокировки банковской карты

Банк подозревает мошенничество

Речь идет о нестандартных операциях с карточкой или сомнительной активности клиента. Например, это может быть большой объем выходных/входных переводов, проведение расчетов в разных регионах в течение короткого времени или на большую сумму в ночное время, осуществление онлайн-покупки на значительную сумму, если до этого лицо только снимало наличные деньги и никогда не использовало карту для интернет-расчетов.

Неверный ввод PIN-кода

Чаще всего банк блокирует карту после трех попыток ввода неправильного PIN-кода.. Также это должно быть три раза подряд.

Решение суда или открытое исполнительное производство

В таком случае деньги арестовываются. Среди причин, например, неуплаченные штрафы, налоги или коммунальные услуги. Основанием для этого есть заявление кредитора: налоговой, коммунальной компании или дорожной инспекции. Суд налагает арест только на ту сумму, которая необходима для уплаты долга.

Финансовый мониторинг

Если банк фиксирует, что человек получает большие суммы с разных счетов, а затем обналичивает, то система может предположить, что речь идет об отмывании нелегальных доходов. Сначала кредитор откажется проводить платежи и попросит клиента предоставить документы и объяснения по операциям, в том числе – подтверждение, что деньги поступают в рамках действующего законодательства.

Истечение срока действия карты.

Как действовать в случае блокировки карты

Анна Тигипко объяснила, что, как правило, клиенты получают специальное уведомление от банка через имеющийся канал связи. В большинстве своем это пуш-сообщение или письмо на электронную почту. Если человек получает информацию о блокировке карты, то следует действовать по следующему алгоритму:

Обратиться в службу поддержки банка;

Выяснить причины блокировки карты;

Следовать инструкциям предоставлены соответствующими специалистами.

Как избежать повторения подобных ситуаций

Чтобы избежать повторения вышеупомянутых ситуаций, нужно соблюдать несколько правил. Во-первых, нельзя предоставлять доступ к вашему мобильному приложению третьим лицам. Во-вторых, в случае возникновения каких-либо подозрений во время покупки (странное место, не уверенные в порядочности продавца), то лучше рассчитываться наличными.

В-третьих, снимайте наличные в банкоматах возле банков. Таким образом, удастся минимизировать риск копирования карты. Дело в том, что довольно часто мошенники оснащают банкоматы, расположенные в многолюдных местах, скимминговыми устройствами, которые способны копировать данные банковских карт. Напомним, что 24 Канал публиковал материал о том, как действовать в случае проблем со снятием наличных денег в банкомате. Больше об этом – читайте по ссылке.

Также нужно всегда оставлять текущий номер телефона. Ведь в случае возникновения подозрения банк может позвонить вам, чтобы убедиться, что именно вы делаете транзакцию. Не взяли трубку – карту заблокируют,

– объяснила Анна Тигипко.

Кроме того, следует учитывать, что выявленные во время финансового мониторинга нарушения чаще всего имеют место, если человек получает платежи из разных источников. Приведем пример. Чтобы избежать рисков "замораживания средств" в случае осуществления благотворительного собрания для ВСУ, переселенцев и т.п. во время военного положения необходимо заблаговременно уведомить банк о цели сбора средств или открыть специальный счет для этих целей. И еще одно: никому не доверяйте свою карту!