ЄС планує залучити 100 мільярдів за кілька років у сектор, від якого залежить увесь світ

У Євросоюзі прагнуть заохотити виробництво мікросхем, які уже стали важливим елементом сучасного світу. Зокрема, один із чиновників з Європейської комісії розповів, які інвестиції очікують у цей сектор у наступні роки.

У центрі уваги "Закон про мікросхеми", який Європейська рада ухвалила у липні 2023 року. Цей проєкт має на меті створити умови для розвитку європейської промислової бази в галузі напівпровідників, залучити інвестиції, сприяти дослідженням та інноваціям. Ще одна ціль – це підготувати Європу до будь-якої майбутньої кризи, пов'язаною із постачанням мікросхем.

Варте уваги Дональд Трамп запустив ще один варіант збору коштів на передвиборчу кампанію

ЄС планує залучити майже 100 мільярдів євро на мікросхеми

У Європейській комісії очікують, що цей закон допоможе залучити у виробництво мікросхем у блоці понад 100 мільярдів євро (108,41 мільярда доларів США) приватних інвестицій до 2030 року. Відповідну заяву зробив Томас Скордас на конференції в Антверпені, Бельгія.

"Закон про мікросхеми" – це відповідь ЄС на схожі ініціативи у США, Китаї та Японії. Для прикладу, США виділили тайванській компанії TSMC понад 11 мільярдів доларів.

Варто додати, що цей закон наразі передбачає фінансування в розмірі 43 мільярдів євро та значною мірою покладається на уряди окремих країн. Крім того, Європейська комісія поки що затвердила досить невеликий обсяг фактичного фінансування.

З іншої сторони, дві потужні компанії заявили про намір побудувати заводи у Німеччині, які оцінюють у понад 30 мільярдів євро. Йдеться про Intel та TSMC. Також Європейська комісія планує до вересня остаточно погодити фінансування проєктів, які сфокусовані на дослідженнях та розробках у чотирьох підсекторах індустрії мікросхем.

, це грант на 2,5 мільярда євро для створення передових чипів у Європі.

Комісія також планує виділити кошти для європейської дизайнерської платформи, яка дозволить компаніям, науковцям і стартапам отримати доступ до програмних інструментів, які потрібні для створення власних чіпів. Річ у тому, що більшість передових виробників мікросхем проєктують мікросхеми, виробляють їх такі фахівці, як TSMC, Samsung або Intel.