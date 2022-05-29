Четвірка найзаможніших людей світу втратила понад 150 мільярдів доларів: хто найбільше

За останні кілька місяців троє відомих мільярдерів сумарно втратили понад 100 мільярдів доларів. Йдеться про Ілона Маска, Джеффа Безоса та Білла Гейтса.

Бізнесмени зазнали суттєвих втрат на фоні турбулентності на фондовому ринку. Така динаміка триває з початку 2022 року.

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Мільярдери втратили понад 100 мільярдів доларів

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив 46,4 мільярда доларів, його конкурент та "батько" Amazon Джефф Безос – 53,2 мільярда доларів.

Протягом останніх років Безос та Маск були основними конкурентами за лідерство у списку найзаможніших людей світу. Тоді як Білл Гейтс втратив 15,1 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу статки бізнесменів, згідно з даними Forbes та Bloomberg відповідно:

Ілон Маск – 230,1 мільярда доларів; 224 мільярди доларів;

доларів; доларів; Джефф Безос – 140,8 мільярда доларів; 139 мільярдів доларів;

доларів; доларів; Білл Гейтс – 128,5 мільярда доларів; 123 мільярдів доларів.

Водночас очільник французької конгломерату LVMH Бернар Арно з січня втратив 44,7 мільярда доларів. На сьогодні його статки оцінюють у 133 мільярди доларів за версією Bloomberg, тоді як згідно з даними Forbes Арно володіє капіталом у розмірі 153,8 мільярда доларів. Загалом їхні збитки оцінюють майже у 160 мільярдів доларів.

Капітали Маска та Безоса суттєво пов'язані з активами компаній Tesla та Amazon на фондовій біржі, проте частка Гейтса у Microsoft, співзасновником якого він є, наразі відносно скромна. Позиції компаній на ринку, згідно з Yahoo!Finance, на цю мить:

ціна акцій Tesla коливається на рівні 759 доларів за штуку, ринкова капіталізація становить 786,9 мільярда доларів;

Tesla коливається на рівні за штуку, ринкова капіталізація становить доларів; активи Amazon зараз коштують 2302 доларів , ринкова вартість компанії сягнула 1,17 трильйона доларів;

, ринкова вартість компанії сягнула доларів; вартість цінних паперів Microsoft дорівнюють 273,24 долара за штуку, ринкова капіталізація становить 2,04 трильйона доларів;

Microsoft дорівнюють за штуку, ринкова капіталізація становить доларів; акції LVMH коливаються на рівні 126 доларів за штуку. Вартість французької компанії на ринку досягла 317,65 мільярда доларів.

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