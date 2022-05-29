Четверка самых богатых людей мира потеряла более 150 миллиардов долларов: кто больше всего
Источник:Business Insider
За последние несколько месяцев три известных миллиардера суммарно потеряли более 100 миллиардов долларов. Речь идет об Илоне Маске, Джеффе Безосе и Билле Гейтсе.
Бизнесмены понесли существенные потери на фоне турбулентности на фондовом рынке. Такая динамика ведется с начала 2022 года.
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Миллиардеры потеряли более 100 миллиардов долларов
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 46,4 миллиарда долларов, его конкурент и "отец" Amazon Джефф Безос – 53,2 миллиарда долларов.
В последние годы Безос и Маск были основными конкурентами за лидерство в списке самых богатых людей мира. В то время как Билл Гейтс потерял 15,1 миллиарда долларов. На момент создания этого материала состояние бизнесменов, согласно данным Forbes и Bloomberg соответственно:
- Илон Маск – 230,1 миллиарда долларов; 224 миллиарда долларов;
- Джефф Безос – 140,8 миллиарда долларов; 139 миллиардов долларов;
- Билл Гейтс – 128,5 миллиарда долларов; 123 миллиардов долларов.
В то же время глава французского конгломерата LVMH Бернар Арно с января потерял 44,7 миллиарда долларов. На сегодняшний день его состояние оценивается в 133 миллиарда долларов по версии Bloomberg, тогда как, согласно данным Forbes, Арно владеет капиталом в размере 153,8 миллиарда долларов. В целом их ущерб оценивают почти в 160 миллиардов долларов.
Капиталы Маска и Безоса существенно связаны с активами компаний Tesla и Amazon на фондовой бирже, однако доля Гейтса в Microsoft, соучредителем которого он является, относительно скромная. Позиции компаний на рынке, согласно Yahoo!Finance, на этот момент:
- цена акций Tesla колеблется на уровне 759 долларов за штуку, рыночная капитализация составляет 786,9 млрд долларов;
- активы Amazon сейчас стоят 2302 долларов, рыночная стоимость компании достигла 1,17 триллиона долларов;
- стоимость ценных бумаг Microsoft равна 273,24 доллара за штуку, рыночная капитализация составляет 2,04 триллиона долларов;
- акции LVMH колеблются на уровне 126 долларов за штуку. Стоимость французской компании на рынке достигла 317,65 млрд долларов.
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