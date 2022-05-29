Четверка самых богатых людей мира потеряла более 150 миллиардов долларов: кто больше всего

За последние несколько месяцев три известных миллиардера суммарно потеряли более 100 миллиардов долларов. Речь идет об Илоне Маске, Джеффе Безосе и Билле Гейтсе.

Бизнесмены понесли существенные потери на фоне турбулентности на фондовом рынке. Такая динамика ведется с начала 2022 года.

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Миллиардеры потеряли более 100 миллиардов долларов

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 46,4 миллиарда долларов, его конкурент и "отец" Amazon Джефф Безос – 53,2 миллиарда долларов.

В последние годы Безос и Маск были основными конкурентами за лидерство в списке самых богатых людей мира. В то время как Билл Гейтс потерял 15,1 миллиарда долларов. На момент создания этого материала состояние бизнесменов, согласно данным Forbes и Bloomberg соответственно:

Илон Маск – 230,1 миллиарда долларов; 224 миллиарда долларов;

долларов; долларов; Джефф Безос – 140,8 миллиарда долларов; 139 миллиардов долларов;

долларов; долларов; Билл Гейтс – 128,5 миллиарда долларов; 123 миллиардов долларов.

В то же время глава французского конгломерата LVMH Бернар Арно с января потерял 44,7 миллиарда долларов. На сегодняшний день его состояние оценивается в 133 миллиарда долларов по версии Bloomberg, тогда как, согласно данным Forbes, Арно владеет капиталом в размере 153,8 миллиарда долларов. В целом их ущерб оценивают почти в 160 миллиардов долларов.

Капиталы Маска и Безоса существенно связаны с активами компаний Tesla и Amazon на фондовой бирже, однако доля Гейтса в Microsoft, соучредителем которого он является, относительно скромная. Позиции компаний на рынке, согласно Yahoo!Finance, на этот момент:

цена акций Tesla колеблется на уровне 759 долларов за штуку, рыночная капитализация составляет 786,9 млрд долларов;

Tesla колеблется на уровне за штуку, рыночная капитализация составляет долларов; активы Amazon сейчас стоят 2302 долларов , рыночная стоимость компании достигла 1,17 триллиона долларов;

, рыночная стоимость компании достигла долларов; стоимость ценных бумаг Microsoft равна 273,24 доллара за штуку, рыночная капитализация составляет 2,04 триллиона долларов;

Microsoft равна за штуку, рыночная капитализация составляет долларов; акции LVMH колеблются на уровне 126 долларов за штуку. Стоимость французской компании на рынке достигла 317,65 млрд долларов.

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