Бізнесмени зазнали суттєвих втрат на фоні турбулентності на фондовому ринку. Така динаміка триває з початку 2022 року.

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Мільярдери втратили понад 100 мільярдів доларів

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив 46,4 мільярда доларів, його конкурент та "батько" Amazon Джефф Безос – 53,2 мільярда доларів.

Протягом останніх років Безос та Маск були основними конкурентами за лідерство у списку найзаможніших людей світу. Тоді як Білл Гейтс втратив 15,1 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу статки бізнесменів, згідно з даними Forbes та Bloomberg відповідно:

Ілон Маск – 230,1 мільярда доларів; 224 мільярди доларів;

доларів; доларів; Джефф Безос – 140,8 мільярда доларів; 139 мільярдів доларів;

доларів; доларів; Білл Гейтс – 128,5 мільярда доларів; 123 мільярдів доларів.

Водночас очільник французької конгломерату LVMH Бернар Арно з січня втратив 44,7 мільярда доларів. На сьогодні його статки оцінюють у 133 мільярди доларів за версією Bloomberg, тоді як згідно з даними Forbes Арно володіє капіталом у розмірі 153,8 мільярда доларів. Загалом їхні збитки оцінюють майже у 160 мільярдів доларів.

Капітали Маска та Безоса суттєво пов'язані з активами компаній Tesla та Amazon на фондовій біржі, проте частка Гейтса у Microsoft, співзасновником якого він є, наразі відносно скромна. Позиції компаній на ринку, згідно з Yahoo!Finance, на цю мить:

ціна акцій Tesla коливається на рівні 759 доларів за штуку, ринкова капіталізація становить 786,9 мільярда доларів;

Tesla коливається на рівні за штуку, ринкова капіталізація становить доларів; активи Amazon зараз коштують 2302 доларів , ринкова вартість компанії сягнула 1,17 трильйона доларів;

, ринкова вартість компанії сягнула доларів; вартість цінних паперів Microsoft дорівнюють 273,24 долара за штуку, ринкова капіталізація становить 2,04 трильйона доларів;

Microsoft дорівнюють за штуку, ринкова капіталізація становить доларів; акції LVMH коливаються на рівні 126 доларів за штуку. Вартість французької компанії на ринку досягла 317,65 мільярда доларів.

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