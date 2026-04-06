Допомога майже 11 тисяч гривень від Червоного Хреста: хто зможе її отримати зараз
- Червоний Хрест надає грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на члена домогосподарства у прифронтових регіонах України.
- Допомога реалізується у співпраці з міжнародними Червоними Хрестами та місцевою владою.
Червоний Хрест продовжує підтримувати українців. Зокрема, йдеться про багатоцільову грошову допомогу швидкого реагування. Вона надається при надзвичайних ситуаціях.
Що відомо про цю допомогу?
Вона надається саме у прифронтових регіонах, повідомляє Червоний Хрест.
Читайте також Багато пенсіонерів не задоволені розміром виплат: чи можна оскаржити пенсію
Наразі допомога поширюється на такі області:
- Харківська;
- Херсонська;
- Донецька;
- Запорізька.
Важливо! Червоний Хрест надає допомогу у співпраці з робочою групою з питань грошової допомоги (РГГД) та місцевими органами влади.
Як відомо, станом на березень 2026 року більш як 2 670 родин отримали допомогу у рамках цієї програми. Зауважимо, що така підтримка реалізовувалась не лише у березні, вона надавалась і раніше цьогоріч, починаючи з січня, повідомляє організація.
Розмір допомоги: 10 800 грн на кожного члена постраждалого домогосподарства для покриття базових потреб протягом 3 місяців з моменту настання надзвичайної ситуації,
– вказує організація
Ця програма реалізується за підтримки Червоних Хрестів з інших країн:
- Велика Британія;
- Норвегія;
- Данія;
- Швейцарія.
Зверніть увагу! Аби звернутись на гарячу лінію Червоного Хреста, зателефонуйте за номером: 0 800 332 656.
Яку ще допомогу від Червоного Хреста можна отримати?
Червоний хрест продовжує надавати допомогу цивільним, що були звільнені з російського полону. Вона реалізується у співпраці з Уповноваженим ВРУ з прав людини.
Ця допомога має покрити основні першочергові потреби бенефіціарів. Тобто, допомогти їм повернутися до звичайного життя та інтегруватися в суспільство.
Розмір цієї допомоги розраховується індивідуально. Він залежить від потреб конкретно взятої особи.