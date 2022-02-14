Через загрозу російської агресії ціна нафти може сягнути понад 100 доларів за барель

Ціна нафти продовжує зростати й 14 лютого сягнула нових пікових показників з 2014 року. Трейдери припускають, що ціна сировини може сягнути 100 доларів за барель у разі вторгнення Росії на територію України.

Росія – найбільший виробник енергоресурсів

Темпи збільшення попиту на паливо перевищують зростання видобутку нафти на тлі відновлення світової економіки після пандемії COVID-19. Через це нафтовий ринок має лише невеликий буфер для пом'якшення потенційного шоку у разі зниження постачання, вважають експерти.

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Видання The Wall Street Journal нагадує, що нині найбільшим світовим виробником енергоресурсів є Росія. Тож якщо конфлікт в Україні призведе до суттєвого скорочення постачання сировини з країни, то наслідки для балансу попиту та пропозиції виявляться небезпечними.

Стрімкий ріст цін на нафту Brent

Трейдери закладають у ціни на нафту велику премію за геополітичний ризик у зв'язку з побоюваннями швидкої ескалації конфлікту. Вартість нафти марки Brent у 14 лютого 2022 року склала майже 95 доларів за барель.

Саме тому експерти не виключають, що вона може досягти 100 доларів за барель вперше з 2014 року. Директор-засновник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Джейсон Бордофф підкреслює, що світ готується до періоду турбулентності.

Загроза стає більш очевидною, коли баланс попиту та пропозиції на ринку є жорстким,

– вважає Бордофф.

Аналітики також попереджають, що зростання цін на нафту та газ призведе до стрибка цін на бензин та багато споживчих товарів, і, відповідно, до подальшого прискорення інфляції у світі.

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Російський експорт нафти

Росія грає значної ролі на світовому сировинному ринку, адже країна експортує нафту в обсязі близько 5 мільйонів барелів на добу – це близько 12% світового обсягу. Нафтопродуктів – близько 2,5 мільйонів барелів на добу (близько 10% світового обсягу), зазначає інвестиційний банк Cowen.

Близько 60% російського експорту нафти йде до Європи.

30% - до Китаю.

Скорочення експорту російського газу

Також експерти занепокоєні можливим скорочення експорту російського газу. Вони вважають, що вони матимуть більш серйозні наслідки, враховуючи, що на частку країни припадає 25% світових поставок цього енергоресурсу.

Близько 85% газу, що експортується Росією, за даними Cowen, припадає на Європу, і особливі побоювання в експертів викликає можливість перебоїв у його поставках через Україну у разі розростання конфлікту.

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