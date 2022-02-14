Из-за угрозы российской агрессии цена нефти может достичь более 100 долларов за баррель

Цена нефти продолжает расти и 14 февраля достигла новых пиковых показателей с 2014 года. Трейдеры предполагают, что цена сырья может составить 100 долларов за баррель в случае вторжения России на территорию Украины.

Россия – крупнейший производитель энергоресурсов

Темпы роста спроса на топливо превосходят рост добычи нефти на фоне восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19. Поэтому нефтяной рынок имеет лишь небольшой буфер для смягчения потенциального шока в случае снижения поставок, считают эксперты.

Стоит ознакомится Цена нефти установила новый рекорд: что стало причиной

Издание The Wall Street Journal напоминает, что сейчас крупнейшим мировым производителем энергоресурсов является Россия. По этому если конфликт в Украине приведет к существенному сокращению поставок сырья из страны, то последствия баланса спроса и предложения окажутся опасными.

Стремительный рост цен на нефть Brent

Трейдеры закладывают в цены на нефть большую премию за геополитический риск в связи с опасениями быстрой эскалации конфликта. Стоимость нефти марки Brent в 14 февраля 2022 года составила почти 95 долларов за баррель.

Поэтому эксперты не исключают, что она может достичь 100 долларов за баррель впервые с 2014 года. Директор-основатель Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф подчеркивает, что мир готовится к периоду турбулентности.

Угроза становится более очевидной, когда баланс спроса и предложения на рынке жесткий,

– считает Бордофф.

Аналитики также предупреждают, что рост цен на нефть и газ приведет к скачку цен на бензин и много потребительских товаров, и, соответственно, дальнейшему ускорению инфляции в мире.

К теме Цены на энергоносители побуждали инфляцию в Европе, – Боррель

Российский экспорт нефти

Россия играет важную роль на мировом сырьевом рынке, ведь страна экспортирует нефть в объеме около 5 миллионов баррелей в сутки – это около 12% мирового объема. Нефтепродуктов – около 2,5 миллиона баррелей в сутки (около 10% мирового объема), отмечает инвестиционный банк Cowen.

Около 60% российского экспорта нефти уходит в Европу.

30% – в Китай.

Сокращение экспорта российского газа

Также эксперты обеспокоены возможным сокращением экспорта российского газа. Они считают, что у них будет более серьезные последствия, учитывая, что на долю страны приходится 25% мировых поставок этого энергоресурса.

Около 85% экспортируемого Россией газа, по данным Cowen, приходится на Европу, и особые опасения у экспертов вызывает возможность перебоев в его поставках через Украину в случае разрастания конфликта.

Готов ли ЕС к возможной остановке Россией поставки газа: смотрите видео