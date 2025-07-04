Ціни на залізну руду зросли до найвищого рівня з травня

Ціни на залізну руду наблизилися до максимуму з травня. Це відбувається на тлі відновлення уваги Китаю до реформ у сфері пропозиції, що посилило очікування поліпшення ситуації на внутрішньому ринку сталі.

Які ціни на залізну руду

Ф'ючерси на залізну руду рухаються до другого поспіль тижня зростання та перевищили позначку 96 доларів за тонну. Керівництво КНР цього тижня пообіцяло обмежити застарілі промислові потужності, що може сприяти зростанню цін на сировину, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Залізна руда подешевшала приблизно на 15% за останній рік, оскільки економіка Китаю – найбільшого споживача у світі – продовжує поставати перед труднощами.

Додатковий тиск на ціни чинили постачання з Австралії та Бразилії – основних експортерів руди.

Що буде з цінами на руду

Аналітики підкреслюють, що хоча в довгостроковій перспективі вони скептично ставляться до можливості швидкого усунення надлишкових потужностей на сталеливарному ринку, найближчим часом ціни на залізну руду, ймовірно, утримаються в діапазоні 95-100 доларів за тонну.

Примітно! Обсяг надлишкових потужностей на сталеварному ринку дорівнює 1 мільярд тонн на рік.

Щоб обсяги виробництва сталі та споживання залізної руди почали знижуватися, повинен ослабнути або внутрішній попит, або експорт, або буде потрібно примусове скорочення виробництва. Ми вважаємо, що зростання пропозиції стримує потенціал для подальшого зростання цін та робить рівень вище 100 доларів за тонну нестабільним,

– наголосила аналітик з чорних металів в Goldman Sachs.

Зниження цін на залізну руду вже стимулює зростання імпорту з Індії. Раніше аналітики очікували, що Індія стане чистим імпортером лише до кінця 2026 року, коли ціни впадуть до 80 доларів за тонну