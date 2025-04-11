В одній з країн Європи зробили важливу заяву про перехід на євро

У Чехії обговорюють відмову від національної валюти та перехід на євро. Свої позиції висловили експерти з Міністерства фінансів Чехії та національний банк країни.

Чи перейде Чехія на євро

Чехія увійшла до Європейського Союзу у 2004 році. Це означає, що країна взяла на себе зобов'язання з часом перейти на євро. Міністерство фінансів Чехії та Національний банк Чехії рекомендували уряду не встановлювати дату запровадження в країні євро, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Очільник Мінфіну Чехії заявив, що країна відповідає критеріям вступу до єврозони у сфері державних фінансів. За його словами, Чехія може розпочати серйозну дискусію щодо дати прийняття євро. Нагадаємо, що на сьогодні національною валютою європейської країни є чеська крона.

Цікаво! 10 квітня курс євро зріс до пікового рівня з кінця вересня 2024 року. Валюта отримала підтримку від рішення Євросоюзу про призупинення процесу запровадження мит на американські товари у відповідь на тарифи США.

Міністр фінансів підмітив, що досвід країн, які в минулому перейшли на євро, свідчить, що ключовим фактором є підтримка населення. Чиновник додав, що чверть населення Чехії наразі підтримує запровадження євро. Водночас він наголосив, що немає сенсу говорити про відмову від національної валюти, поки ідею переходу на євро не буде підтримувати принаймні 50% населення країни.