Аби врятувати Binance: глава найбільшої криптобіржі у світі йде з посади та постане перед судом

Найбільша у світі криптобіржа Binance проходить турбулентний період. Річ у тому, що очільник компанії покидає пост генерального директора та визнав себе винним у порушенні законів США. І Чанпен Чжао, і Binance зобов'язані сплатити штрафи.

Чанпен Чжао не просто покидає посаду, але й визнав себе винним у відмиванні грошей. На цей крок бізнесмен пішов, аби врятувати криптобіржу Binance. Таким чином, компанія зможе й надалі працювати.

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Глава Binance йде з посади та визнав себе винним у відмиванні грошей

У результаті Binance має заплатити штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Водночас для США це стане одним із найбільших штрафів у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютою. Проти криптобіржі США висунули такі звинувачення:

Відмивання грошей;

Ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей;

Порушення санкцій США.

Ба більше, компанія Binance визнала, що через її платформу проводили транзакції, які пов'язані з ХАМАС та іншими терористичними організаціями. Крім того, повідомляють, що, криптобіржа дозволила провести через свої системи, щонайменше, 1,1 мільйона транзакцій на понад 898 мільйонів доларів між клієнтами зі США та Ірану.

Тоді як особисто Чанпен Чжао зобов'язаний сплатити 50 мільйонів доларів у форматі штрафу, що є часткою угоди, згідно з якою він йде з посади генерального директора Binance, проте він зберіг у себе контрольний пакет акцій свого дітища, за даними WSJ. Сторонами цієї угоди також виступили такі американські відомства:

Міністерство юстиції США,

Міністерство фінансів та Комісія з торгівлі товарними фʼючерсами США.

Таким чином, у США завершили розслідування щодо діяльності найбільшої криптобіржі у світі, яке тривало багато років. Наразі Чжао загрожує до 10 років ув'язнення. Проте вважають, що завдяки вище згаданій угоді, він отримає не більше 18 місяців. Додають, що справу бізнесмена буде розглядати федеральний суд в Сіетлі, де Чжао має визнати свою вину.

За даними Forbes, особистий капітал Чжао наразі становить 10,2 мільярда доларів. Цікаво, що у 2022 році його статки оцінювали у 65 мільярдів доларів. Новина про угоду між Чжао та регуляторами США сколихнула ринок криптовалют. Курс біткойна впав на 1,5%, а Ethereum подешевшав на 2,5%. Тоді як Binance Coin втратив в ціні 6,3%, повідомляє WSJ.