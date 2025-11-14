Втрачену брошку Наполеона продали на аукціоні: скільки вона коштує сьогодні

Продана діамантова брошка, яку втратив Наполеон під час його відступу після битви при Ватерлоо. Пішла з молотка ця прикраса на аукціоні Sotheby's в Женеві.

Що відомо про брошку Наполеона?

Зараз вартість брошки оцінили у 3,5 мільйона швейцарських франків (відповідно до теперішнього курсу, це приблизно 4,4 мільйона доларів), повідомляє 24 Канал з посиланням на аукціонний дім Sotheby's.

Важлива інформація про цю брошку:

ця брошка, прикрашена овальним діамантом вагою 13,04 карата;

навколо основного каменю, встановлено ще 100 діамантів меншого розміру.

Цікаво! Спочатку вартість цієї брошки оцінювали у 200 000 франків (понад 250 тисяч доларів). Остаточна ціна (без комісії) склала – 2,85 мільйона франків.

Аукціонний дім стверджує, що ця брошка була знайдена серед особистих речей Наполеона у візках, які застрягли на багнистих дорогах під час його втечі з під Ватерлоо. Нагадаємо, тоді наполеонівські війська тікали від:

британського війська герцога Веллінгтона;

сил пруської армії під проводом фельдмаршала Блюхера.

Протягом декількох століть ця брошка належала німецькій династії Гогенцоллернів. Потім – стала частиною приватної колекції.

Враховуючи нещодавнє пограбування Лувру та походження від, можливо, найвідомішої французької історичної постаті, я не здивований, що коштовність досягла цієї величної суми,

– сказав керівний директор 77 Diamonds Тобіас Кормінд.

Які ще цікаві прикраси реалізовують зараз?