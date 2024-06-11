Британський банк відкрив корпоративним клієнтам доступ до цифрового юаня

У Китаї ухвалили рішення про розширення списку осіб, які можуть отримати доступ до цифрового юаня. За реалізацію проєкту відповідає підрозділ банку HSBC у співпраці з Народним банком Китаю.

Додають, що ця ініціатива має сприяти розвитку цифрової економіки. Доступ до цифрової валюти отримають корпоративні клієнти банку.

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Китай розвиває цифровий юань

Китайський підрозділ британського міжнародного комерційного банку HSBC стане однією із перших іноземних установ, яка зможу пропонувати обслуговування електронного юаня серед фізичних та юридичних осіб.

корпоративні клієнти HSBC у Китаї будуть мати можливість прив'язати рахунки із цифровим юанем зі звичайними валютними рахунками для автоматичного поповнення цифровими юанями.

Для прикладу, компанія Nordea Education Group провела уже перші транзакції з електронним юанем, здійснивши перекази у шість своїх філій у різних містах Китаю.

Нагадаємо, що навесні 2023 року заявили, що чиновники у місті Чаншу будуть отримувати заробітну платню виключно у цифрових юанях. Це називали наймасштабнішим просуванням до впровадження цифрового юаня.