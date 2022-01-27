Британія зобов'язана підтримати Україну, – парламентар пояснив до чого тут "брудні гроші" з РФ

Росія зосередила на кордоні з Україною понад 100 тисяч своїх військ. Ця ситуація тривожить увесь світ. На фоні цього представник британського парламенту зробив важливу заяву.

Парламентар-консерватор заявив, що Велика Британія повинна підтримувати Україну в умовах загрози повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, "брудні гроші", які використовують для дестабілізації Східної Європи, проходили через Лондон.

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"Брудні гроші" з Росії

Том Тугендат, голова комітету із закордонних справ, заявив, що Велика Британія зобов'язана діяти через роль Лондона у глобальному відмиванні грошей.

Багато брудних грошей, які, на жаль, спричиняють нестабільність – як тут, у Боснії, так і в Україні, і, звісно, у Росії – протікає через наші ринки в Лондоні,

– сказав він під час виступу у столиці Боснії і Герцеґовини.

Комітет із закордонних справ під керівництвом Тугендата давно попереджав, що Володимира Путіна підбадьорила бездіяльність Великої Британії щодо боротьби з відмиванням грошей у Лондоні. Зокрема, у 2018 році парламентарі представили звіт під назвою "Золото Москви". Один із головних висновків – найкращий спосіб боротьби з російською агресією – завадити Кремлю незаконно відмивати гроші через Велику Британію та її закордонні території.

Британський парламентар зробив заяву про "брудні гроші" з РФ / Фото Getty Images

Укладачі звіту також уточнили, що закривати очі на роль Лондона у приховуванні доходів від корупції, пов'язаної з Кремлем, може вказувати на те, що Британія не налаштована серйозно протистояти всьому спектру наступальних дій президента Росії.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Том Тугендат розповів виданню The Guardian, що Велика Британія повинна знову розв'язати проблему з відмиванням грошей у своїй країні. За його словами, вони будуть стежити куди йдуть ці гроші, особлива увага буде приділена заморським територіям.

У січні парламентар оголосив, що його комітет перегляне вплив грошей олігархів з Росії, які відмиваються через Лондон, і чому британський уряд не робить достатньо для розв'язання цього питання. Цього тижня у США повідомили, що Велика Британія стала "великим центром для російських олігархів та їхніх багатств, а Лондон отримав назву "Лондонград".