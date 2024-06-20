Найгірші інвестиції серед країн G7: скільки втратила Велика Британія

Велика Британія – це одна із найбільших економік світу та входить до міжнародного клубу високорозвинених країн світу. Однак країна суттєво відстає за одним важливим показником у G7.

Йдеться про інвестиції. Велика Британія відставала за цим показником серед країн G7 протягом 24 років з останніх 30 років.

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Велика Британія фіксувала найгірші інвестиції серед країн G7

Інститут досліджень публічної політики заявив, що Велика Британія могла б отримати додаткові 1,9 трильйона фунтів стерлінгів (2,4 трильйона доларів), якби інвестиції від приватних фірм і уряду залишалися на рівні середнього показника країн G7 протягом останніх 30 років.

У дослідженні враховували інвестиції від приватних компаній та уряду.

Зокрема, повідомляють, що у 1990 році рівень інвестицій у Великій Британії дорівнював середньому показнику у G7. Проте у 2022 році країна фіксувала найнижчі обсяги інвестицій третій рік підряд.

Для прикладу, всередині Британія страждає від низького рівня вкладень від приватних інвесторів у такі речі, як заводи, обладнання та інновації. У 2022 році Велика Британія посіла 28 місце з 31 члена Організації економічного співробітництва та розвитку за рівнем інвестицій у бізнес.

Ба більше, і лейбористи, і консерватори, які готуються до нових виборів, заявляють у своїх програмах про скорочення державних інвестицій. Нагадаємо, що вибори у Британії пройдуть 4 липня 2024 року.

Міжнародні інвестиції та Велика Британія

Члени найзаможнішої сім'ї Великої Британії стали фігурантами серйозного розслідування у Швейцарії. Їхню справу можуть класифікувати, як торгівлю людьми.

Водночас ситуація із прямими іноземними інвестиціями у Велику Британію значно краща. Зокрема, країна йде відразу після США за вартістю проєктів.

Також повідомляють, що міжнародні інвестори мають більш оптимістичні настрої стосовно Великої Британії після відновлення відносної стабільності після економічних і політичних потрясінь після пандемії коронавірусу.