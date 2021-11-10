Брат Ілона Маска продав майже 90 тисяч акцій Tesla: коли та скільки він на цьому заробив

На вихідних Ілон Маск провів опитування у соціальній мережі твітер щодо того, чи варто йому продати 10% акцій Tesla. Цікаво, що за день до цього рідний брат найбагатшої людини світу реалізував понад 85 тисяч цінних паперів виробника електромобілів.

Кімбал Маск, який входить до ради директорів Tesla, 5 листопада 2021 року продав 88 500 акцій компанії. Угода була здійснена після закриття фондового ринку.

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Брат Ілона Маска продав акції Tesla

Згідно з даними Комісії з цінних паперів та бірж США, Кімбал Маск продав частину активів Tesla за середньою ціною 1229,91 долара за акцію. Угода була проведена через банківський холдинг JPMorgan. Реалізовані цінні папери складають 15% від загальної кількості акцій Tesla (без врахування опціонів), якими володіє молодший брат засновника компанії. Загалом він отримав приблизно 109 мільйонів доларів США.

Це не вперше Кімбел Маск продає активи виробника електромобілів. У лютому 2021 року він позбувся майжеакцій Tesla. На фоні цього, цінні папери втратилина ринку.

За даними MarketWatch, Кімбелу Маску все ще належить понад 511 тисяч цінних паперів Tesla. Цей пакет оцінюють приблизно у 594 мільйони доларів, враховуючи ціну закриття 8 листопада, – 1162 долари за акцію.

Брат Ілона Маска продав акції Tesla / Фото Getty Images

Також відомо, що Маск-молодший перед продажем частини активів Tesla використав свій опціон на купівлю 25 тисяч активів виробника електромобілів 74,17 долара за штуку і відразу ж продав їх кількома траншами в діапазоні від 1223 до 1236 доларів за акцію. Брат Маска також відомий як співзасновник The Kitchen Restaurant Group та підприємець, який виступає за стійкий розвиток.

Що таке опціон Це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також називають опціонним контрактом.

Джерело: Це похідний фінансовий інструмент, який засвідчує право придбати або продати у майбутньому базовий актив на умовах визначених на час укладення такого опціону. Цей інструмент також називають опціонним контрактом.Джерело: Вікіпедія

На момент створення цього матеріалу акції Tesla коштують 1023 долари за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 1,02 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance. На початку цього тижня активи Tesla продемонстрували найгірший результат з березня цього року, впавши в ціні майже на 12%. Це сталося після того, як інвестор, який передбачив світову економічну кризу 2008 року, Майкл Беррі заявив, що Ілон Маск може продати власні акції Tesla для покриття персональних боргів, інформує Insider.