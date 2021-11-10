Брат Илона Маска продал почти 90 тысяч акций Tesla: когда и сколько он на этом заработал

На выходных Илон Маск провел опрос в социальной сети твиттер относительно того, стоит ли продать 10% акций Tesla. За день до этого родной брат самого богатого человека мира реализовал более 85 тысяч ценных бумаг производителя электромобилей.

Кимбал Маск, входящий в совет директоров Tesla, 5 ноября 2021 года продал 88 500 акций компании. Соглашение было совершено после закрытия фондового рынка.

Важно Свобода и независимость: какую тактику лучше выбрать для развития в сфере инвестиций

Брат Илона Маска продал акции Tesla

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Кимбал Маск продал часть активов Tesla по средней цене 1229,91 доллара за акцию. Соглашение было проведено через банковский холдинг JPMorgan. Реализованные ценные бумаги составляют 15% от общего количества акций Tesla (без учета опционов), которыми владеет младший брат основателя компании. В общей сложности он получил примерно 109 миллионов долларов США.

По данным MarketWatch, Кимбелу Маску все еще принадлежит более 511 тысяч ценных бумаг Tesla. Этот пакет оценивают примерно в 594 миллионов долларов, учитывая цену закрытия 8 ноября, – 1162 доллара за акцию.

Брат Илона Маска продал акции Tesla / Фото Getty Images

Также известно, что Маск-младший перед продажей части активов Tesla использовал свой опцион на покупку 25 тысяч активов производителя электромобилей по цене 74,17 доллара за штуку и сразу продал их несколькими траншами в диапазоне от 1223 до 1236 долларов за акцию. Брат Маска также известен как соучредитель The Kitchen Restaurant Group и предприниматель, выступающий за устойчивое развитие.

Что такое опцион Это производный финансовый инструмент, удостоверяющий право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях, определенных на время заключения такого опциона. Этот инструмент также называют опционным контрактом.

Источник: Это производный финансовый инструмент, удостоверяющий право приобрести или продать в будущем базовый актив на условиях, определенных на время заключения такого опциона. Этот инструмент также называют опционным контрактом.Источник: Википедия

К моменту создания этого материала акции Tesla стоят 1023 доллара за каждую, рыночная капитализация компании составляет 1,02 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance. В начале этой недели активы Tesla продемонстрировали худший результат с марта этого года, упав в цене почти на 12%. Это произошло после того, как инвестор, предсказавший мировой экономический кризис 2008 года, Майкл Берри заявил, что Илон Маск может продать свои акции Tesla для покрытия персональных долгов, информирует Insider.