Дрони атакували один із ключових нафтових портів Росії – чи працює він зараз

У ніч на 23 травня українські військові вкотре атакували низку важливих об'єктів на території Росії. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового термінала "Шесхаріс" у Краснодарському краю, яке спричинило пожежу на території.

Чи працює термінал після удару

Однак у якому стані об'єкт зараз, повідомили в Bloomberg. Журналісти проаналізували супутникові знімки Planet Labs PBC.

Незважаючи на атаку українських безпілотників, ключовий російський нафтовий термінал на Чорному морі продовжує відвантажувати нафту. Усі три причали термінала "Шесхаріс" у порту Новоросійська залишаються в робочому стані.

На супутникових знімках за 25 травня видно пришвартовані там танкери. Щоправда, російська компанія "Транснєфть" на запит журналістів про коментар щодо ситуації не відповіла.



Який вигляд має термінал у Новоросійську

До слова, цей порт уже неодноразово ставав ціллю українських атак. Однак стабільне відвантаження нафти звідти може частково "заспокоїти" світові ринки, адже через війну на Близькому Сході та проблеми із судноплавством в Ормузькій протоці глобальні постачання сировини залишаються під загрозою.

Довідка: "Шесхаріс" – один із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі, пропускна спроможність якого становить до 75 мільйонів тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 мільйона кубічних метрів. Об'єкт залучений до забезпечення потреб армії окупантів.

Цікаво, що тоді Генштаб ЗСУ також звітував про ураження перевальної нафтобази "Грушова", яка є ключовою частиною комплексу, а також району базування кораблів "тіньового флоту" країни-агресорки, зокрема танкера CHRYSALIS.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу екскомандувач американських сил у Європі Бен Годжес припустив, як Україна може здолати ворога. На думку генерала, шлях до перемоги лежить саме через знищення експортного потенціалу Росії в нафті та газі.