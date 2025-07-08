BP хоче розробляти гігантські нафтові родовища у Лівії

Компанія BP уклала угоду з Національною нафтовою корпорацією Лівії (NOC) щодо можливості відновлення двох великих нафтових родовищ у цій північноафриканській країні. Угода стосується родовищ Сарір та Месла.

Чому BP зацікавилась Лівією

Інтерес до Лівії, одного з провідних виробників нафти в Африці та члена ОПЕК, зріс після того, як BP відмовилася від своєї невдалої стратегії переходу до низьковуглецевої економіки. Компанія знову зосередилася на викопному паливі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Як зазначається в заяві британської енергетичної компанії, меморандум про взаєморозуміння передбачає спільну роботу над аналізом технічних даних і оцінкою потенційних можливостей.

Ця угода відображає нашу серйозну зацікавленість у розширенні партнерства з NOC і в підтримці майбутнього енергетичного сектора Лівії. Ми розраховуємо застосувати глобальний досвід BP у відновленні та управлінні найбільшими нафтовими родовищами,

– заявив виконавчий віцепрезидент BP з газу та низьковуглецевої енергетики Вільям Лін.

Цікаво! Угода стосується родовищ Сарір і Мессла, відкритих у 1961 і 1971 роках відповідно.

У 2024 році BP, після десятирічної перерви, відновила геологорозвідувальні роботи в Лівії в партнерстві з компанією Eni SpA, зосередившись на пошуку родовищ природного газу.