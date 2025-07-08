BP хоче розробляти гігантські нафтові родовища у Лівії
- BP уклала угоду з Національною нафтовою корпорацією Лівії для відновлення нафтових родовищ Сарір і Месла.
- Інтерес BP до Лівії зріс після відмови від стратегії переходу до низьковуглецевої економіки та зосередження на викопному паливі.
Компанія BP уклала угоду з Національною нафтовою корпорацією Лівії (NOC) щодо можливості відновлення двох великих нафтових родовищ у цій північноафриканській країні. Угода стосується родовищ Сарір та Месла.
Чому BP зацікавилась Лівією
Інтерес до Лівії, одного з провідних виробників нафти в Африці та члена ОПЕК, зріс після того, як BP відмовилася від своєї невдалої стратегії переходу до низьковуглецевої економіки. Компанія знову зосередилася на викопному паливі, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Як зазначається в заяві британської енергетичної компанії, меморандум про взаєморозуміння передбачає спільну роботу над аналізом технічних даних і оцінкою потенційних можливостей.
Ця угода відображає нашу серйозну зацікавленість у розширенні партнерства з NOC і в підтримці майбутнього енергетичного сектора Лівії. Ми розраховуємо застосувати глобальний досвід BP у відновленні та управлінні найбільшими нафтовими родовищами,
– заявив виконавчий віцепрезидент BP з газу та низьковуглецевої енергетики Вільям Лін.
Цікаво! Угода стосується родовищ Сарір і Мессла, відкритих у 1961 і 1971 роках відповідно.
У 2024 році BP, після десятирічної перерви, відновила геологорозвідувальні роботи в Лівії в партнерстві з компанією Eni SpA, зосередившись на пошуку родовищ природного газу.