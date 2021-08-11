Новий виток боротьби Китаю з COVID-19: чому це серйозна загроза для світової економіки

Китай знову почав посилювати карантинні обмеження на фоні нового спалаху COVID-19. Цей крок може значно призупинити зростання однієї з найпотужніших економік світу. Крім того, це буде мати й глобальний ефект.

Відомий стратег Девід Рош заявив, що нове посилення заходів проти коронавірусу також вдарить по фондових ринках Китаю. До того ж інвестори почали обережніше ставитися до китайських активів у зв'язку з діями Пекіну стосовно багатьох галузь, в тому числі технологій та позашкільної освіти.

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Боротьба Китаю з пандемією може зашкодити економіці

Очільник та глобальний стратег Independent Девід Рош зазначив, що ринки сприймають пандемію коронавірусу, як загрозу, однак відновлення економіки, скасування соціальних та карантинних обмежень – це своєрідний рецепт порятунку для світу. Проте, для Китаю це не найкращий варіант. Рош додав, що на фоні останніх подій необхідно змиритися, що не лише Китай понесе певні економічні втрати, але й увесь світ.

Деякі економісти занепокоєні політикою "нульової терпимості" стосовно коронавірусу у Китаї, яка включає агресивні заходи з придушення нових спалахів вірусу. Цей підхід неодноразово допомагав Пекіну тримати під контролем епідемічну ситуацію в країні, але штам Дельта розповсюджується швидше, тож такі дії можуть зашкодити відновленню економіки Китаю.

Якщо обмеження та прогрес вакцинації не дозволять місцевим економікам поновити роботу до середини серпня або початку вересня, необхідно буде переглянути наш прогноз щодо ВВП на 2021 рік у розмірі 8,8%,

– повідомили експерти з австралійського банку ANZ.

Боротьба Китаю з COVID-19 може зашкодити світовій економіці / Фото Pexels

Як Китай впливає на світову економіку

Рош наголосив, що будь-які потрясіння китайської економіки можуть вплинути на глобальне економічне зростання. Стратег пояснив, що масштабування карантинних обмежень на території Китаю – це ризик для ланцюжків поставок на світовому рівні. За його словами, під удар може потрапити міжнародна торгівля, а це потягне за собою подорожчання деяких товарів та підвищення інфляційних очікувань у всьому світі.

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За прогнозом глави Independent, у третьому кварталі річні темпи економічного зростання Китаю впадуть до 2 – 3%. Для порівняння у період з квітня по червень 2021 року цей показник становив 7,9%. Рош вважає, що Китай наразі знаходиться на етапі виходу зі своєї великої історії відновлення після пандемії коронавірусу, звичайно, випереджаючи інші держави. Крім того, країна поступово виходить на довгострокову траєкторію зростання, яка набагато нижча, ніж та до якої звикли у Піднебесній.