Болгарія переходить на євро: як магазини вказують ціни на товари

Болгарія готується до офіційного переходу на євро. В країні уже почали вводити перші зміни.

Болгарія переходить на євро

Деякі магазини у Болгарії почали вказувати на цінниках вартість товарів в болгарських левах та в євро. Про це повідомила користувачка соціальної мережі TikTok з ніком katehair.bg, пише 24 Канал.

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Жінка опублікувала відео з магазину з цінами на товари в двох валютах. Вона додала, що наразі розраховуватися за товари можна лише в болгарських левах. Проте підмітила, що з 1 січня 2026 року платити за товари можна буде і в євро, в болгарських левах. З її слів, з січня решту покупці будуть отримувати лише в євро.

Нагадаємо, що Європейська комісія офіційно погодила приєднання Болгарії до Єврозони та перехід на євро. Болгарія стане 21 країною Єврозони. Євро стане офіційною валютою в країні, яка з 2007 року входить в ЄС, з 1 січня 2026 року.

Що таке Єврозона Це валютний блок 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.



Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков заявив, що країна досягла важливого на шляху до вступу в Єврозону. Політик додав, що Болгарія роками докладала зусилля, аби стати частиною Єврозони.