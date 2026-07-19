Що варто знати перед поїздкою

Відтепер Болгарія – офіційний член єврозони, а отже відмовилася від національної валюти, пише Євроцентробанк. Скільки триватиме перехідний період, чи вплине він на зростання цін, і яку готівку українцям краще підготувати для подорожі – читайте далі.

Перехід на єдину валюту вважають історичним кроком для країни, що має сприяти її економічній стабільності, спростити фінансові операції та поглибити інтеграцію до єврозони. Варто зазначити, що офіційний курс зафіксували на рівні 1 євро за 1,95583 болгарського лева, тож обмін здійснюють відповідно.

Аби зміни не стали приводом для необґрунтованого подорожчання товарів і послуг, у Болгарії запровадили обов'язкове подвійне відображення цін – одразу в левах і євро. Правило діятиме до 8 серпня, а за виконанням стежать органи захисту прав споживачів.

Зауважимо, що туристи можуть відчути й низку практичних переваг:

насамперед зникла потреба постійно обмінювати гроші та втрачати відсотки на конвертації чи додаткових комісіях;

по-друге, ціни в євро дозволяють легко порівнювати вартість житла, харчування та розваг із пропозиціями в інших популярних туристичних країнах, зокрема Греції чи Хорватії.

Нагадаємо, Болгарія стала членом ЄС ще у 2007 році. Однак лише тепер у країни з'явиться власний дизайн євромонет: на дрібних номіналах зобразили Мадарського вершника, на 1 євро – святого Івана Рильського, а на 2 євро – просвітника Паїсія Хилендарського.