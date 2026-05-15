Саме цій країні вигідне продовження війни з Іраном: йдеться зовсім не про США

Росія отримує значну вигоду від конфлікту на Близькому Сході. Зокрема, це видно з того, як збільшились надходження Кремля від нафти з кінця лютого.

Чому Росія отримує вигоду від війни в Ірані?

У травні ціна на російську флагманську експортну суміш нафти Urals досягла найвищого рівня, починаючи з 2023 року, повідомляє Bloomberg.

Цікаво! Як показують дані видання Trading Economics, ціна Urals сьогодні – 96,72 долара за барель.

Мінфін Росії розрахує податки для виробників нафти у травні, зважаючи на середню ціну нафти Urals. Наразі цей показник – 94,87 долара за барель. А от обмінний курс зафіксовано на рівні 76,938 рубля за долар США, йдеться у даних російського міністерства.

Тобто, за барель виходить майже 7 300 рублів. Для розуміння, це:

на 18% більше ніж у квітні;

а також – 60% більше ніж торік.

Кремль, який покладається на нафтогазову промисловість, що забезпечує приблизно п'яту частину доходів свого бюджету, побачив, що його воєнна економіка підтримується вищими цінами на нафту та посиленням попиту на російські барелі після того, як війна в Ірані порушила постачання з Перської затоки через Ормузьку протоку,

– йдеться в аналітиці.

Зауважимо, таке збільшення доходів відчутно допомогло Росії. Адже вона змогла поповнити свій резервний фонд, а також – підтримати бюджет.

Чому доходи Росії від нафти були обмежені?

Дещо стримало різке збільшення нафтогазових доходів – зростання національної валюти в Росії. Адже є проста залежність:

міцніший рубль зменшує податкові надходження від реалізації барелів;

адже їхня ціна саме в доларах.

Не варто виключати й вплив України на доходи Росії. Йдеться про пошкодження нафтової інфраструктури, в результаті атак.

Чистий дохід уряду від енергетичного сектору у травні також залежатиме від того, скільки він виплатить субсидій, спрямованих на підтримку нафтопереробної промисловості країни та внутрішніх поставок палива,

– зазначає видання.

Для розуміння, через зростання цін на паливо, викликане війною в Ірані, державні виплати російським енергетичним компаніям у квітня сягнули:

359 мільярдів рублів;

або ж, згідно з теперішнім курсом, 4,8 мільярда доларів (це найвищий показник за більш як 2 роки).

Чи дійсно надходження від нафти впивають на російський бюджет позитивно?

Росія відчуває значний дефіцит бюджету зараз. Уже відомо, що за перші 4 місяці 2026 року він сягнув 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, загалом за рік очікувався дефіцит на рівні – 50,5 мільярдів доларів.

Як вказує експерт Центру глобалістики Тантелі Ратувухері у коментарі 24 Каналу, зараз російський бюджет базується на припущеннях щодо ціни на нафту. Вони такі:

59 доларів за барель – на 2026 рік;

61 долар на 2027 рік;

65 доларів на 2028 рік.

Відповідно, наразі все залежить саме від дій російського керівництва. Тобто, фіскальної політики, яку обере уряд.

Тантелі Ратувухері Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Протягом останніх фінансових років він обирав фіскальну експансію та посилення державних витрат, що призвело до помірного рівня дефіциту бюджету. І у цьому випадку додаткове фінансування може бути спрямоване на розширення державних програм Росії та, ймовірніше, на розширення військової діяльності, а не на збалансування бюджету.

