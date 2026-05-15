Почему Россия получает выгоду от войны в Иране?

В мае цена на российскую флагманскую экспортную смесь нефти Urals достигла самого высокого уровня, начиная с 2023 года, сообщает Bloomberg.

Интересно! Как показывают данные издания Trading Economics, цена Urals сегодня – 96,72 доллара за баррель.

Минфин России рассчитает налоги для производителей нефти в мае, учитывая среднюю цену нефти Urals. Сейчас этот показатель – 94,87 доллара за баррель. А вот обменный курс зафиксирован на уровне 76,938 рубля за доллар США, говорится в данных российского министерства.

То есть, за баррель получается почти 7 300 рублей. Для понимания, это:

на 18% больше чем в апреле;

а также – 60% больше чем в прошлом году.

Кремль, который полагается на нефтегазовую промышленность, обеспечивающую примерно пятую часть доходов своего бюджета, увидел, что его военная экономика поддерживается высокими ценами на нефть и усилением спроса на российские баррели после того, как война в Иране нарушила поставки из Персидского залива через Ормузский пролив,

– говорится в аналитике.

Заметим, такое увеличение доходов ощутимо помогло России. Ведь она смогла пополнить свой резервный фонд, а также – поддержать бюджет.

Почему доходы России от нефти были ограничены?

Несколько сдержал резкое увеличение нефтегазовых доходов – рост национальной валюты в России. Ведь есть простая зависимость:

крепкий рубль уменьшает налоговые поступления от реализации баррелей;

ведь их цена именно в долларах.

Не стоит исключать и влияние Украины на доходы России. Речь идет о повреждении нефтяной инфраструктуры, в результате атак.

Чистый доход правительства от энергетического сектора в мае также будет зависеть от того, сколько он выплатит субсидий, направленных на поддержку нефтеперерабатывающей промышленности страны и внутренних поставок топлива,

– отмечает издание.

Для понимания, из-за роста цен на топливо, вызванное войной в Иране, государственные выплаты российским энергетическим компаниям в апреле достигли:

359 миллиардов рублей;

или, согласно нынешнему курсу, 4,8 миллиарда долларов (это самый высокий показатель за более чем 2 года).

Действительно ли поступления от нефти влияют на российский бюджет положительно?

Россия испытывает значительный дефицит бюджета сейчас. Уже известно, что за первые 4 месяца 2026 года он достиг 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, в целом за год ожидался дефицит на уровне – 50,5 миллиардов долларов.

Как указывает эксперт Центра глобалистики Тантели Ратувухери в комментарии 24 Каналу, сейчас российский бюджет базируется на предположениях относительно цены на нефть. Они таковы:

59 долларов за баррель – на 2026 год;

61 доллар на 2027 год;

65 долларов на 2028 год.

Соответственно, сейчас все зависит именно от действий российского руководства. То есть, фискальной политики, которую выберет правительство.

Тантели Ратувухери Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" В течение последних финансовых лет оно выбирало фискальную экспансию и усиление государственных расходов, что привело к умеренному уровню дефицита бюджета. И в этом случае дополнительное финансирование может быть направлено на расширение государственных программ России и, вероятнее, на расширение военной деятельности, а не на сбалансирование бюджета.

Какова ситуация с рублем сейчас?