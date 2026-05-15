Почему Россия получает выгоду от войны в Иране?
В мае цена на российскую флагманскую экспортную смесь нефти Urals достигла самого высокого уровня, начиная с 2023 года, сообщает Bloomberg.
Интересно! Как показывают данные издания Trading Economics, цена Urals сегодня – 96,72 доллара за баррель.
Минфин России рассчитает налоги для производителей нефти в мае, учитывая среднюю цену нефти Urals. Сейчас этот показатель – 94,87 доллара за баррель. А вот обменный курс зафиксирован на уровне 76,938 рубля за доллар США, говорится в данных российского министерства.
То есть, за баррель получается почти 7 300 рублей. Для понимания, это:
- на 18% больше чем в апреле;
- а также – 60% больше чем в прошлом году.
Кремль, который полагается на нефтегазовую промышленность, обеспечивающую примерно пятую часть доходов своего бюджета, увидел, что его военная экономика поддерживается высокими ценами на нефть и усилением спроса на российские баррели после того, как война в Иране нарушила поставки из Персидского залива через Ормузский пролив,
– говорится в аналитике.
Заметим, такое увеличение доходов ощутимо помогло России. Ведь она смогла пополнить свой резервный фонд, а также – поддержать бюджет.
Почему доходы России от нефти были ограничены?
Несколько сдержал резкое увеличение нефтегазовых доходов – рост национальной валюты в России. Ведь есть простая зависимость:
- крепкий рубль уменьшает налоговые поступления от реализации баррелей;
- ведь их цена именно в долларах.
Не стоит исключать и влияние Украины на доходы России. Речь идет о повреждении нефтяной инфраструктуры, в результате атак.
Чистый доход правительства от энергетического сектора в мае также будет зависеть от того, сколько он выплатит субсидий, направленных на поддержку нефтеперерабатывающей промышленности страны и внутренних поставок топлива,
– отмечает издание.
Для понимания, из-за роста цен на топливо, вызванное войной в Иране, государственные выплаты российским энергетическим компаниям в апреле достигли:
- 359 миллиардов рублей;
- или, согласно нынешнему курсу, 4,8 миллиарда долларов (это самый высокий показатель за более чем 2 года).
Действительно ли поступления от нефти влияют на российский бюджет положительно?
Россия испытывает значительный дефицит бюджета сейчас. Уже известно, что за первые 4 месяца 2026 года он достиг 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, в целом за год ожидался дефицит на уровне – 50,5 миллиардов долларов.
Как указывает эксперт Центра глобалистики Тантели Ратувухери в комментарии 24 Каналу, сейчас российский бюджет базируется на предположениях относительно цены на нефть. Они таковы:
- 59 долларов за баррель – на 2026 год;
- 61 доллар на 2027 год;
- 65 долларов на 2028 год.
Соответственно, сейчас все зависит именно от действий российского руководства. То есть, фискальной политики, которую выберет правительство.
В течение последних финансовых лет оно выбирало фискальную экспансию и усиление государственных расходов, что привело к умеренному уровню дефицита бюджета. И в этом случае дополнительное финансирование может быть направлено на расширение государственных программ России и, вероятнее, на расширение военной деятельности, а не на сбалансирование бюджета.
Какова ситуация с рублем сейчас?
Рубль ощутимо укрепился. Эта ситуация стала следствием высоких процентных ставок. Также свою роль сыграло сокращение импорта.
Кроме этого, выросли продажи иностранной валюты от экспортеров. Это произошло именно из-за мирового роста цен на сырьевые товары.
Сейчас российский рубль достиг самого высокого уровня по отношению к доллару США с февраля 2023 года. Соответственно, доходы Кремля от реализации нефти будут снижаться.