Австрійський банк понад 50% прибутку у 2022 році заробив у Росії: гроші залишаться у "дочки"

Австрійський Raiffeisen Bank International – це один із банків Європи, який найактивніше співпрацює з Росією після початку повномасштабної війни проти України. Проте дані щодо прибутків банку по-справжньому шокували.

Загалом за 2022 рік австрійський банк заробив майже 3,8 мільярда доларів. Проте більші, ніж 50% цієї суми фінансова установа отримала на російському ринку.

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Прибутки Raiffeisen у Росії

Йдеться про суму у розмірі 2,2 мільярда доларів. Цей показник зріс порівняно із 2021 роком, оскільки тоді прибутки Raiffeisen Bank International у Росії складали майже третину від загальної суми. Збільшенню прибутків на російському ринку допомогло посилення рубля. Раніше повідомляли, що прибутковість російської філії Raiffeisen у 2022 році зросла на 313% за підсумками трьох кварталів.

Коментарі керівництва

В австрійському банку заявили про вивчення стратегічних варіантів для бізнесу. Один із них – вихід з ринку Росії через повномасштабне вторгнення в Україну. Проте додають, що банку потрібний певний час для остаточного рішення.

Генеральний директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль також повідомив, що наразі вони перебувають на стадії аналізу. За його словами, також є певний інтерес до операцій на території держави-агресорки, не уточнюючи деталі.

Фінансова установа, крім того, заявила, що вона зобов'язана робити усе відповідно до закону, як й інші банки у Росії. Щодо дочірньої компанії в Україні, то вони виділяють такі аспекти:

Raiffeisen Bank в Україні працює із дотриманням усіх юридичних норм та вимог Європейського Союзу;

Зокрема, йдеться про територіальну, політичну та економічну цілісність держави Україна.

Зовсім недавно на російському сайті Raiffeisen опублікували інформація про нову послугу для тимчасово мобілізованих росіян. Йдеться про кредитні канікули. Ба більше, банк також фактично визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР" , що по суті є підтримукою війни в Україні.

Водночас за 2022 рік у банках Raiffeisen на території Росії кількість працівників зросла на 2,3% до 9 537 осіб. Паралельно фінустанова втратила 27% клієнтів – до 3,2 мільйона.

Попри те, що Raiffeisen Bank International отримав суттєву частку прибутків на російському ринку, усі ці кошти залишаться у його дочірньої компанії через санкції.

Реакція ринку

У середу вранці, 1 лютого, акції Raiffeisen Bank International зафіксували спад на 2,1%. На момент створення цього матеріалу, вартість акцій австрійського банку коливається на рівні 16,23 євро (майже 18 доларів) за штуку. Ринкова капіталізація банку становить 5,3 мільярда євро (5,8 мільярда доларів), згідно з даними Yahoo!Finance.