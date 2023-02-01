Австрийский банк более 50% прибыли в 2022 году заработал в России: деньги останутся у "дочки"

Австрийский Raiffeisen Bank International – это один из банков Европы, наиболее активно сотрудничающий с Россией после начала полномасштабной войны против Украины. Однако данные по доходам банка по-настоящему шокировали.

В целом за 2022 год австрийский банк заработал почти 3,8 миллиарда долларов. Однако больше, чем 50% этой суммы финансовое учреждение получило на российском рынке.

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Прибыли Raiffeisen в России

Речь идет о сумме в размере 2,2 миллиарда долларов. Этот показатель вырос по сравнению с 2021 годом, поскольку тогда прибыль Raiffeisen Bank International в России составляла почти треть от общей суммы. Увеличению прибылей на российском рынке помогло усиление рубля. Ранее сообщали, что прибыльность российского филиала Raiffeisen в 2022 году выросло на 313% за три квартала.

Комментарии руководства

В австрийском банке заявили об изучении стратегических вариантов для бизнеса. Один из них – выход с рынка России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако добавляют, что банку нужно время для окончательного решения.

Генеральный директор Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль также сообщил, что в настоящее время они находятся на стадии анализа. По его словам, также есть определенный интерес к операциям на территории государства-агрессора, не уточняя детали.

Финансовое учреждение, кроме того, заявило, что оно обязано делать все в соответствии с законом, как и другие банки в России. Что касается дочерней компании в Украине, то они выделяют следующие аспекты:

Raiffeisen Bank в Украине работает с соблюдением всех юридических норм и требований Европейского Союза;

В частности, речь идет о территориальной, политической и экономической целостности государства Украина.

Совсем недавно на российском сайте Raiffeisen опубликовали информацию о новой услуге для временно мобилизованных россиян. Речь идет о кредитных каникулах. Более того, банк также фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" , что по сути является поддержкой войны в Украине.

В то же время за 2022 год в банках Raiffeisen на территории России количество работников выросло на 2,3% до 9537 человек. Параллельно финучреждение потеряло 27% клиентов – до 3,2 миллиона.

Несмотря на то, что Raiffeisen Bank International получил существенную долю доходов на российском рынке, все эти средства останутся у его дочерней компании из-за санкций.

Реакция рынка

В среду утром, 1 февраля, акции Raiffeisen Bank International зафиксировали спад на 2,1%. На момент создания этого материала, стоимость акций австрийского банка колеблется на уровне 16,23 евро (около 18 долларов) за штуку. Рыночная капитализация банка составляет 5,3 миллиарда евро (5,8 миллиарда долларов), согласно данным Yahoo!Finance.