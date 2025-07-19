Скільки гривень коштує квиток на бій Усика та Дюбуа

19 липня відбудеться бій між Усиком та Дюбуа. Цей матч-реванш проводитиметься на стадіоні "Вемблі" (Англія). Не дивно, що було обрано саме цей майданчик, адже тули вміщується приблизно 90 тисяч глядачів.

Яка вартість квитка на матч-реванш Дюбуа та Усика?

Варто зазначити, що, імовірно, під час боксерського поєдинку Дюбуа та Усика може не використовуватись повна місткість стадіону, пояснює 24 Канал.

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Зверніть увагу! Як повідомив Daily Mail, уже продано більш як 83 тисячі квитків.

За даними ticketmaster, вартість квитків коливається в межах 49,96 – 2 252,75 фунта стерлінгів. Для покупки доступні:

найвіддаленіші від рингу місця – приблизно 2 813 гривень (49,96 фунта стерлінгів);

(49,96 фунта стерлінгів); сектор, що більше наближений до рингу коштує орієнтовно 3 890 – 8 135 гривень (від 69 до 144,49 фунта стерлінгів) чим "нижче", тим дорожче;

(від 69 до 144,49 фунта стерлінгів) чим "нижче", тим дорожче; останній багаторівневий сектор пропонує місця від 5 630 до 9 165 гривень (99,95 до 162,79 фунта стерлінгів);

(99,95 до 162,79 фунта стерлінгів); недалеко від рингу вартість квитків приблизно 8 146 – 43 970 гривень (від 144,70 до 781 фунта стерлінгів);

(від 144,70 до 781 фунта стерлінгів); VIP-зона коштує від 47 655 до 116 532 гривень (846,50 до 2 070 фунтів стерлінгів).

Найдорожчі квитки на цей матч – 2 252,75 фунта стерлінгів. Зараз їх уже немає у продажі. Для розуміння, згідно з теперішнім курсом, це орієнтовно – 126 820 гривень.

Зауважте! Потрібно розуміти, що на вартість квитка впливає не тільки висота, а ще й оглядовість.