Какова стоимость билета на матч-реванш Дюбуа и Усика?

Стоит отметить, что, вероятно, во время боксерского поединка Дюбуа и Усика может не использоваться полная вместимость стадиона, объясняет 24 Канал.

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Обратите внимание! Как сообщил Daily Mail, уже продано более 83 тысяч билетов.

По данным ticketmaster, стоимость билетов колеблется в пределах 49,96 – 2 252,75 фунта стерлингов. Для покупки доступны:

самые отдаленные от ринга места – примерно 2 813 гривен (49,96 фунта стерлингов);

(49,96 фунта стерлингов); сектор, что более приближен к рингу стоит ориентировочно 3 890 – 8 135 гривен (от 69 до 144,49 фунта стерлингов) чем "ниже", тем дороже;

(от 69 до 144,49 фунта стерлингов) чем "ниже", тем дороже; последний многоуровневый сектор предлагает места от 5 630 до 9 165 гривен (99,95 до 162,79 фунта стерлингов);

(99,95 до 162,79 фунта стерлингов); недалеко от ринга стоимость билетов примерно 8 146 – 43 970 гривен (от 144,70 до 781 фунта стерлингов);

(от 144,70 до 781 фунта стерлингов); VIP-зона стоит от 47 655 до 116 532 гривен (846,50 до 2 070 фунтов стерлингов).

Самые дорогие билеты на этот матч – 2 252,75 фунта стерлингов. Сейчас их уже нет в продаже. Для понимания, согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 126 820 гривен.

Заметьте! Нужно понимать, что на стоимость билета влияет не только высота, а еще и обзорность.