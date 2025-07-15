Скільки коштує побачити реванш Усик – Дюбуа: ціни на трансляцію в Україні, Великій Британії, США

Бій-реванш Усика та Дюбуа відбудеться вже цього тижня, у суботу. В різних країнах світу його транслюватимуть офіційні платформи. Відтак, в Україні перегляд можливий на MEGOGO, а у Великобританії – через сервіс DAZN. Втім за підписку на платформи доведеться заплатити.

Як та за скільки можна подивитися реванш Усика з Дюбуа?

Переглянути бій Усика онлайн в Україні

Офіційним транслятором бою в Україні став медіасервіс MEGOGO. Однак для того, щоб дивитися бій потрібна підписка, передає 24 Канал.

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Основні передплати, які дозволять глянути бій:

"Оптимальна" – підписка від 129 гривень на місяць, тут транслюють офіційно матчі збірної України з футболу, доступне преміальне ТБ тощо.

Водночас підписка на "Спорт" стартує від 239 гривень на місяць, однак з 17 липня ціна сягне 349 гривень на місяць. Доступні 46 спортивних каналів, матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи тощо.

"Максимальна" – 259 гривень за місяць (матчі збірної України з футболу, єврокубки та інший спорт, преміальне ТБ тощо).

Підписка на MEGOPACK XL коштуватиме 599 гривень на місяць, а перші 30 днів – 399 гривень на місяць. Тут передбачається сотні каналів, преміум кіно, НВО, спорт та аудіо.

Який сервіс транслюватиме бій у Великій Британії?

Тут основним офіційним транслятором поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа є DAZN. На платформі є 3 варіанти підписки, де можна оплачувати на рік, а також щомісячно.

Річний абонемент можна придбати за майже 120 фунтів стерлінгів – за середнім банківським курсом, станом на 15 липня, це 6 720 гривень.

А місячний абонемент, який можна скасувати будь-коли, коштує майже 25 фунтів стерлінгів (1 400 гривень).

Крім того, є підписка, яка має назву місячна економія з 12-місячним контрактом, яка коштує 14,99 фунта стерлінгів на місяць, тобто майже 840 гривень.

Як подивитись бій Усика в США?

Бій 19 липня буде доступний ексклюзивно також на сервісі DAZN за принципом "плати за перегляд" (PPV). І у США ціна PPV становить 59,99 долара (майже 2 493 гривень), пише видання as.

Крім того, доступний пакет PPV з вибором боїв за 94,99 долара (приблизно 3 947 гривень), що дає доступ на всі трансляції боїв, зокрема Усика та Дюбуа.

Зауважте! Звичайна підписка на DAZN починаються від 19,99 долара, тобто 831 гривню, на місяць за 12-місячний контракт або від 224,99 долара (9 348 гривень), якщо платити за рік наперед. Щодо гнучкого варіанту щомісячної передплати, то ціна на нього становить 29,99 долара (на рівні 1 246 гривень).