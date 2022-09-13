Біткойн – офіційна валюта Сальвадору: які результати експерименту через рік 

У вересні 2021 році Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла біткойн як законний платіжний засіб. Як пройшов цей рік для держави з Центральної Америки – читайте далі.

Ініціатором використання біткойна як офіційної валюти став чинний президент Сальвадору Наїб Букеле. Політик сам себе навіть називав "найкрутішим диктатором у світі". Економіст з університету Канберри Джон Гокінс прокоментував результати цього проєкту за останні 12 місяців країни.

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Крах проєкту з біткойном у Сальвадорі

За словами економіста, масштабний експеримент з криптовалютою став надзвичайним провалом. Економіст додав, що через рік є більше ніж достатньо доказів того, що Наїб Букеле абсолютно не розумів, що саме він робить.

Центром ініціативи з криптовалютою під егідою президента Сальвадора було ідеалізоване "Біткойн місто". Одним із ключових джерел фінансування цього проєкту називали програму державних облігацій на 1 мільярд доларів. Половину цієї суми мали скласти інвестиції від держави, тоді як друга частину планували інвестувати у біткойн. Тоді Букеле заявляв, що придбання біткойнів призведе до економічного зростання. На жаль, цього не сталося.

Висновки від економіста

Наприкінці грудня 2022 року Наїб Букеле повідомив, що Сальвадор придбав 21 біткойн . Політик опублікував фото квитанції, де видно, що цифрові монети коштували трохи більше ніж

Джон Гокінс пояснив, що цю програму ще навіть нереалізована. Тоді як лідер Сальвадору вклав приблизно 100 мільйонів доларів у біткойн, що зараз дорівнює лише половину цих інвестицій. У країні з Центральної Америки спалахнуло бандитське насильство, як і економічна криза.

Економіст додав, що Букеле неодноразово демонстрував неправильне розуміння того, як працюють й економіка, й біткойн. Відтак це призвело до того, що у Сальвадорі провели досить недбалий експеримент з цифровою монетою за участі реальних людей. Якщо ж криза у секторі криптовалют буду набирати оберти, то на жителів країни впаде тягар цієї поразки.

Гокінс не єдиний експерт, як критикував лідера Сальвадору через проєкт з криптовалютою. Міжнародний валютний фонд благав Букеле скасувати своє законодавство у цій сфері. У МВФ наголосили, що цифрові активи все ще надто мінливі та небезпечні для національного використання. Тоді Букеле відповів мемами з критикою у твітер.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 22 350 доларів за монету, згідно з Yahoo!Finance. Попри те, що криптовалюта зараз зростає в ціні, вона надто далеко від свого історичного максимуму – майже 69 тисяч доларів за біткойн.