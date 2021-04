Біткойн стрімко відновлюється після рекордного падіння: скільки коштує криптовалюта

Для криптовалют тиждень почався з приємної події. На торгах в Азії біткойн почав відновлювати свої позиції. Скільки тепер коштує цифрова валюта – читайте далі.

Інвестори перетворили падіння в можливість. Вони використали рекордно низький рівень біткойна за сім тижнів, щоб знову набрати оберти.

Найкраща інновація за 50 років

Біткойн демонструє найбільший приріст, з 8 лютого після падіння до 47 079 доларів, на торгах в Азії. Криптовалюта виросла відразу на 9,6%. Активи біткойна торгувалися на ринку на рівні 52 747 доларів.

Вартість біткойна знову зростає / Інфографіка Bloomberg

Світ рухається від централізованого до децентралізованого. Якщо ви вірите в цю тему, це означає, що падіння – це прекрасна можливість для покупок. Волатильність завжди створює можливості, тож люди продовжують дивуватися новим максимумам місяць за місяцем, рік за роком,

– заявив гендиректор та засновник Copia Wealth Studios Майкл Сікорські.

Волатильність Це показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу. Іноді так називають "розкид" цін, курсів та інших кількісних показників.

На фоні зростання біткойна зміцнили позиції й активи деяких компаній. Зокрема, йдеться про:

Monex Group Inc. – 5,9% ,

, Remixpoint Inc. – 8,8%,

Ceres Inc. – 5,7%.

Найвідоміша криптовалюта світу не лише почала відновлюватися після різкого падіння, але й досягнула успіху в середньостроковій перспективі. Біткойн зберіг приріст на рівні 80% з початку поточного року. Це стало можливим через схвалення впливових інвесторів та плани гігантів від Goldman Sachs Group Inc. до Bank of New York Mellon просувати свої пропозиції щодо цифрових валют. Експерт з JPMorgan Джон Норманд зазначив, що сходження біткойна було в рази "крутішим", ніж будь-яких інших фінансових інновації чи бульбашок за останні 50 років.