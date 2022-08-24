Найбільша кількість за всю історію: який новий історичний рекорд встановив біткойн

У 2022 році кількість так званих "сплячих" адрес біткойна досягла абсолютного історичного рекорду. Цей показник стрімко зростає.

З різних причин відомо, що з деякими адресами біткойна роками не здійснюють жодних транзакцій. Йдеться про значні суми грошей.

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Кількість "сплячих" біткойнів досягла рекорду

Згідно з даними порталу Bitinfocharts, станом на 24 серпня загальна кількість цифрових монет, які зберігають на неактивних адресах більше ніж 5 років, досягла рекордної позначки – 17,87 мільйона біткойнів. Це понад 90% від усіх монет, які на сьогодні є в обігу (19,12 мільйона цифрових монет). За попередні 5 років станом на 1 січня цей показник зупинявся на наступних рівнях:

2017 рік – 4,34 мільйона біткойнів;

– 4,34 мільйона біткойнів; 2018 рік – 5,7 мільйона біткойнів;

– 5,7 мільйона біткойнів; 2019 рік – 7,63 мільйона біткойнів;

– 7,63 мільйона біткойнів; 2020 рік – 9,16 мільйона біткойнів;

– 9,16 мільйона біткойнів; 2021 рік – 12,27 мільйона біткойнів.

Неактивна адреса з найвищим рейтингом має 79 957 біткойнів, які оцінюють приблизно у 1,6 мільярда доларів, виходячи з ринкової вартості криптовалюти на рівні 21 200 доларів. Загалом, п’ять основних неактивних адрес містять 185 096 біткойнів на суму у 3,9 мільярда доларів.

На момент створення цього матеріалу, вартість біткойна коливається на рівні 21 483 доларів за монету. Ринкова вартість криптовалюти становить 410,95 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk. Максимально вартість цифрової монети зростала майже до 69 тисяч доларів за штуку. З початку року біткойн втратив більше ніж 53% від свого піка.